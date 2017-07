Hallan hispano culpable de matar a su esposa desaparecida en 2012 en Florida

EFE

Miami.- Un jurado halló hoy culpable a Cid Torrez del asesinato en segundo grado de su esposa Violet Torres, quien desapareció en marzo de 2012 en Miramar, al norte de Miami.



"Estamos obviamente muy decepcionados con el veredicto, sentimos que el estado no tenía pruebas suficientes para probar su culpabilidad más allá de una duda razonable", lamentó el abogado defensor Richard Della Fera.



Durante el juicio, los fiscales describieron a Torrez como una persona celosa con su esposa, con la que se iba a separar, y a la que incluso espiaba a través de su celular.



Mientras, la defensa enfatizó que Violet, cuyo cadáver no ha sido encontrado, estaba desaparecida y no había evidencia de su muerte.



La hija mayor de ambos testificó durante el juicio que escuchó unos gemidos de alguien en su vivienda el día en que habría muerto Violet, tras los cuales oyó la voz de su padre diciendo "No, despierta", según informaron medios locales.



Los fiscales señalaron además que perros especializados rastrearon olores de muerto en la vivienda de los Torrez y en el vehículo del acusado.



Los abogados de Torrez señalaron que Violet puede estar viva y aparecer en cualquier momento.



Torrez, de 43 años, enfrenta una sentencia de cadena perpetua.