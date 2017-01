Hombre mató a 10 mujeres de su familia en La India

"Sedó a los miembros de su familia y les degolló con un cuchillo de grandes dimensiones, mató a dos mujeres y ocho niñas y luego se ahorcó", detalló a EFE Santosh Kumar Singh, superintendente de la Policía del distrito de Amethi, donde ocurrieron los hechos.



Cuatro de las víctimas eran hijas del presunto asesino y otras cuatro sus sobrinas, todas ellas menores de 15 años, mientras que las únicas dos mujeres adultas fallecidas eran cuñadas del homicida y convivían con él en una vivienda de la localidad de Mahona Paschim.



El suceso tuvo lugar en la madrugada del miércoles cuando el hombre, que era quien se hacía cargo económicamente de la familia, sedó a sus víctimas para después degollarlas.



El hombre también administró sedantes a su esposa y a su hija mayor, de 17 años, aunque a ellas no las atacó, detalló la fuente.



La joven dio la voz de alarma cuando se despertó y los vecinos avisaron el miércoles por la mañana a la Policía, que no ha hallado ninguna nota de suicidio y ha iniciado una investigación para esclarecer los detalles del suceso.



El homicida también tenía dos hijos varones, que no se encontraban en el domicilio familiar cuando las mujeres fueron ejecutadas.