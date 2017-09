Tiroteo en una iglesia en EE UU deja al menos un muerto y siete heridos

EFE

Whashington, EE UU.- Al menos una persona murió hoy y siete resultaron heridas en un tiroteo ocurrido en EE UU en una iglesia de Antioch, cerca de la ciudad Nashville (estado de Tennessee), informó la Policía, al precisar que el responsable está entre los heridos.



El suceso acaeció en torno al mediodía en la Capilla de la Iglesia de Cristo de Burnette en Antioch, a unos 15 kilómetros al sureste de Nashville, donde se encontraban unas cincuenta personas.



En su cuenta de la red social Twitter, el Departamento de Policía de Nashville indicó que una mujer fue hallada muerta en el aparcamiento de la iglesia y "otros siete inocentes" resultaron heridos.



"El pistolero, herido y en el hospital", señaló la Policía en la red social, al puntualizar que el tirador, identificado como Emanuel Kidega Samson, de 25 años, entró en la iglesia por la puerta trasera del edificio y empezó a disparar "de manera indiscriminada".



Un acomodador del templo que hizo frente al tirador resultó también herido como resultado de los golpes propinados por el agresor.



Como consecuencia de ese forcejeo, el tirador "se disparó a sí mismo" de forma accidental, aunque sus heridas "no constituyen una amenaza para su vida", explicó el portavoz de la Policía Don Aaron en declaraciones a los periodistas.



Tras esa pelea, el acomodador logró salir de la iglesia y accedió a su automóvil para tomar un arma con el que retuvo al pistolero hasta la llegada de las fuerzas de seguridad.



Según Aaron, el pistolero vestía un pasamontañas de neopreno y no parece guardar ninguna relación con la iglesia.



Entre los heridos por el tiroteo hay tres mujeres y tres hombres, entre ellos el pastor de la iglesia, Josey Spann, y su esposa, Peggy.



Minerva Rosa, quien se hallaba en la parroquia durante el tiroteo, contó a los medios locales que Spann, al que ayudó hasta la llegada de los servicios de emergencia, gritó "¡Corran!" cuando el autor del suceso entró en el templo.



Aunque los feligreses intentaron huir, algunos fueron tiroteados por la espalda: "Nuestra iglesia está formada por gente mayor. No lograron salir", agregó Rosa, cuyos vestido azul presentaba manchas de sangre.



Anteriormente, el Departamento de Bomberos de Nashville había informado en Twitter de que personal médico atendía a "ocho feligreses heridos tiroteados en la Capilla de la Iglesia de Cristo de Burnette. El tirador, entre los heridos",



"Todos los heridos, excepto uno, tienen más de 60 años de edad", precisaron los bomberos, al agregar que esos afectados "han sido transportados a hospitales de la zona".



Según el Departamento de Bomberos, el área alrededor de la iglesia "se ha cerrado", mientras la Policía "continúa su investigación".



"Los miembros de la iglesia no heridos están en un lugar seguro", añadió esa fuente.