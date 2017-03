Un muerto y 15 heridos en un tiroteo en un club nocturno en Cincinatti

EFE

Washington.-Una persona murió y 15 resultaron heridas en un tiroteo ocurrido esta madrugada en un club nocturno de Cincinnati (Ohio), informó la Policía de esa ciudad del centro este de EE.UU.



En una rueda de prensa, el jefe de la Policía de Cincinnati, Eliot Isaac, confirmó que un hombre identificado como Obryan Spikes, de 27 años, perdió la vida en el tiroteo en el club nocturno Cameo.



"El bar estaba muy lleno, con aproximadamente unas 200 personas", afirmó Isaac.



Algunos hombres "empezaron una disputa en el bar y eso se complicó hasta que se efectuaron disparos por parte de varios individuos. Como resultado, hubo 16 personas con heridas de los tiros, una de los cuales ha muerto" resumió el jefe policial



Entre los heridos, precisó, uno se encuentra en "estado muy grave".



Los heridos fueron trasladados a varios hospitales de la ciudad en ambulancias o por sus propios medios, dijo la Policía, al puntualizar que, de momento, no se han efectuado detenciones.



Al menos hay dos atacantes implicados en el tiroteo, indicó anteriormente la capitana de la policía local Kimberly Williams a la prensa en el lugar de los hechos, según la cadena ABC News.



Los autores del tiroteo, que ocurrió sobre las 01.00 hora local (05.00 GMT), huyeron corriendo del lugar, según varios medios.



"Tenemos varios testigos que estamos entrevistando y no hemos detenido a nadie", dijo el sargento de la Policía local Eric Franz a ABC News.



Franz añadió que la Policía cree que hay "varios atacantes" y subrayó que no hay razones para pensar que se trate de un acto terrorista, según la cadena CNN.



En su cuenta de Twitter, la Policía de Cincinnati añadió que "la unidad de homicidios y todos los recursos disponibles están siendo utilizados" para investigar el tiroteo.



El gobernador de Ohio y excandidato presidencial, el republicano John Kasich, condenó hoy el tiroteo, que describió como "otra tragedia terrible en nuestro país" en declaraciones a la CNN



No es la primera vez que el club Cameo es objeto de tiroteos, pues ya sufrió dos en 2015: uno el Día de Año Nuevo, cuando una persona resultó herida en un pie; y otro en septiembre, cuando una víctima fue hallado en al aparcamiento del local.



El restaurador local Jeff Ruby ha ofrecido una recompensa de 10.000 dólares por información que conduzca a la detención y condena de los autores del suceso.