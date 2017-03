Un muerto y un herido en EE.UU. en un tiroteo ocurrido en un autobús

EFE

Washington.- Una persona murió hoy y otra resultó herida en un tiroteo en un autobús que circulaba por una sección del Bulevar de las Vegas (Nevada, EEUU), informó la Policía, al precisar que el sospechoso, que estaba atrincherado en el vehículo, se entregó a las autoridades.



"El sospechoso en el autobús se ha rendido a los agentes y está bajo custodia", indicó el Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas en su cuenta de Twitter



El suceso tuvo lugar poco antes de las 11:00 hora local (18:00 GMT) cerca del casino-hotel Cosmopolitan en el Strip de la ciudad, una sección del bulevar en la que las fuerzas del orden bloquearon parcialmente el acceso mientras investigan el tiroteo.



El Departamento de Policía había señalado previamente que cercó a "un sujeto atrincherado en el autobús", al tiempo que desmentía que hubiera otro tirador activo en la zona, donde abundan los casinos.



"No existe información creíble de que haya un segundo sospechoso", declaró el agente Larry Hadfield a la cadena televisiva CNN.



La Policía apuntó que el incidente no parece tener ningún vínculo con terrorismo, precisó que el sospechoso es un hombre armado y que que no retenía a rehén alguno en el autobús, informaron los medios locales.



Vehículos policiales y negociadores se habían posicionado sobre el terreno para tratar de resolver la situación de forma pacífica.



En un comunicado, la dirección del Cosmopolitan afirmó que estaba cooperando con la Policía y que la "seguridad" de sus clientes era su "primera prioridad".