Crean una aplicación que avisa de cada tuit de Donald Trump sobre una empresa

EFE

Nueva York.- La compañía estadounidense Trigger Finance ha creado una nueva herramienta en su aplicación móvil que alerta a los usuarios cuando el presidente electo, Donald Trump, tuitea sobre una empresa cotizada en la que han invertido.



La herramienta gratuita "Trump Trigger", de momento sólo disponible para iPhone, se lanzó a principios de enero con el fin de que los inversores tengan tiempo para anticiparse o reaccionar de inmediato a los cambios en el precio de sus acciones, en tanto que los mercados prestan mucha atención a los comentarios del magnate.



Según explica la compañía en su sitio web, un solo tuit desfavorable del presidente electo puede repercutir en "miles de millones de dólares" de capitalización de mercado de las grandes empresas, al desencadenar en importantes bajadas en su cotización en bolsa.



"Nuestros usuarios ven esto como una oportunidad de inversión y una forma de gestionar el riesgo de su cartera", aseguró la cofundadora y directora ejecutiva de Trigger Finance, Rachel Mayer, en declaraciones al periódico The Washington Post.



Y es que, desde el inicio de su campaña, el presidente electo ha utilizado Twitter para lanzar diversos mensajes de advertencia a empresas que decidan producir fuera de Estados Unidos, y para pronunciarse respecto a la actividad o el futuro de ciertas compañías.



Después de que el magnate criticara a Boeing el pasado mes de diciembre en relación al elevado coste que supone producir un avión Air Force One, las acciones de la compañía cayeron cerca de un 2 % en las horas subsiguientes.



Boeing tuvo que responder en tiempo récord para aclarar que su avión cuesta 170 millones de dólares, no 4.000 millones como había afirmado Trump en su tuit.