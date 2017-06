Alarma terrorista deja en suspenso festival de rock

EFE

El festival al aire libre "Rock am Ring", el más popular y multitudinario de Alemania, quedó hoy en suspenso por una alarma terrorista que derivó en el desalojo de decenas de miles de asistentes, mientras las autoridades evalúan si mañana se reanuda el evento.



El festival, que había abierto para sus tres días de duración hacia las 2:00 pm, quedó interrumpido cinco horas después por existir "indicios concretos" de una amenaza terrorista, según informó la Policía federal y confirmaron las autoridades del estado federado de Renania Palatinado (oeste).



La propia organización informó sobre las 7:00 pm a los miles de asistentes de la necesidad de proceder al desalojo del recinto, instalado en el circuito automovilístico junto a la localidad de Nürburg, desde el mismo escenario donde se sucedían las actuaciones.



Inmediatamente después empezaron a difundirse por las redes sociales, megafonía y servicios de seguridad presentes informaciones concretas para la evacuación completa del recinto, mientras fuerzas policiales procedían a inspeccionar la zona.



Según medios locales, el desalojo se desarrolló ordenadamente y la mayoría de los asistentes abandonó el recinto sin muestras de pánico o incluso cantando consignas llamando a mantener la calma y repudiando el terrorismo.



Aproximadamente una hora después del aviso de la organización se había completado el desalojo, mientras los organizadores ofrecían una improvisada conferencia de prensa en la que dejaban claro su malestar y tachaban de injustificada y precipitada la orden de desalojo.



Por su parte, el responsable de Interior del "Land", Roger Lewentz, aseguró que se investiga en profundidad el caso, al tiempo que informó de que había puesto al corriente de la situación al ministro federal, Thomas de Maizière.



Que el festival se reanude mañana dependerá de lo que ocurra en las próximas horas, dijo Lewentz, para añadir que previsiblemente se informará al respecto sobre las 9:00 am del sábado.



La policía de Coblenza, la capital del distrito, había dispuesto inmediatamente después de saltar la alarma una línea telefónica de información para atender las consultas de los asistentes al evento.



El festival "Rock am Ring" es uno de los más populares y consolidados del verano alemán y se ha celebrado habitualmente desde 1985 en el circuito automovilístico de Nürburgring.



Para la presente edición estaban anunciadas las actuaciones, como platos fuertes, de las populares bandas alemanas "Ramstein" y "Die Toten Hosen".



Para los tres días de actuaciones, coincidiendo con el largo fin de semana de Pentecostés, se esperaba la asistencia de unas 85.000 personas.



Las autoridades locales habían preparado un dispositivo reforzado de seguridad, integrado por unos 1.200 agentes, además de la seguridad privada.



En toda Alemania, como en el resto de Europa, rige la alarma general antiterrorista, especialmente en actos multitudinarios como los festivales de verano cuya temporada arranca este fin de semana de Pentecostés en todo el país.



Además de "Rock am Ring", se celebra en estos tres días el multitudinario Karneval der Kulturen, en Berlín, así como el festival "Gothic", en Leipzig (este)