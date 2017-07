Cuatro países árabes solicitan a Qatar comprometerse en lucha contra el terrorismo

AVN

Caracas.- Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Bahrein y Egipto solicitaron este miércoles a Qatar comprometerse para combatir el terrorismo que afecta el continente, para restablecer las relaciones diplomáticas con este país, las cuales están rotas desde el 5 de junio por supuestos nexos con grupos terroristas.

Esta solicitud forma parte de seis nuevas demandas – la mayoría alusivas al terrorismo– solicitadas a Qatar, luego de que este rechazara la primeras 13 propuestas presentadas el 28 de junio.

"Qatar debe comprometerse a combatir el terrorismo, detener la retórica de odio, cumplir los dos acuerdos que delinean cómo ese país debe terminar la crisis y no interferir en los asuntos de otros países árabes o los esfuerzos internacionales para combatir el terrorismo", expresó en rueda de prensa el ministro de Exteriores egipcio, Sameh Shukry, informa Prensa Latina.

El pasado 28 de junio, estos cuatro países solicitaron a Qatar el cierre de las transmisiones del canal árabe Al Jazeera y sus canales aliados Arab 21, The New Arab, Sharq y The Middle East Eye, como condición para levantar el bloqueo económico impuesto contra el país árabe.

Estas nuevas demandas serán presentadas nuevamente por Kuwait – que sirve de país mediador– en un lapso de 48 horas.

Para lograr un consenso entre las naciones árabes se prevé otra reunión de alto nivel en Bahrein, en un plazo corto pero aún sin definir.