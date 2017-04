Diez personas fueron detenidas en Francia en una investigación relacionada con dos ataques en enero de 2015, según anunció hoy miércoles la fiscalía de París

AP

PARÍS.- Diez personas fueron detenidas en Francia en una investigación relacionada con dos ataques en enero de 2015, según anunció el miércoles la fiscalía de París. Las pesquisas giraban en torno a los supuestos proveedores de armas de uno de los tres agresores que mataron a 17 personas en la redacción de la revista Charlie Hebdo y una tienda kosher. Por otro lado, la policía detuvo a otras cuatro personas en una pesquisa antiterrorista en la localidad de Trappes, al oeste de París. Esas detenciones no estaban relacionadas con el caso sobre armas, según la fiscalía, que no dio más detalles. Las detenciones comenzaron el lunes y continuaron el martes y el miércoles por la mañana, señaló la fiscalía, indicando que había 10 personas retenidas por el momento. En la operación, las autoridades buscaban a personas supuestamente implicadas en la entrega de armas a Amedy Coulibaly. Coulibaly mató a cuatro personas en una toma de rehenes en el mercado Hypercacher en el este de París y a una policía en otro incidente antes de morir en un tiroteo con la policía. Coulibaly era cómplice de los hermanos Cherif y Said Kouachi, que mataron a tiros a 12 personas en la oficina de Charlie Hebdo en París y también murieron en una balacera. Las detenciones se realizaron después de que las autoridades elevaran la seguridad para proteger las elecciones presidenciales, que celebran la segunda vuelta el 7 de mayo. El consejo de seguridad nacional reunido por el presidente, François Hollande, revisó el miércoles los planes de seguridad y el mandatario francés pidió que se mantenga la alerta, según un comunicado del palacio presidencial.