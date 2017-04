El cónsul general español deposita flores en el metro de San Petersburgo

08:12 AM Las autoridades españolas han confirmado hoy que entre los 14 muertos y medio centenar de heridos causados por el brutal atentado no se encuentra ningún ciudadano español

Moscú.- El cónsul general español en San Petersburgo, Juan Antonio Martínez Cattáneo, realizó una ofrenda floral frente a la estación de metro de San Petersburgo en cuyo túnel tuvo lugar el lunes un atentado terrorista con bomba.



"He depositado unas flores y mantenido un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas del atentado", declaró Cattáneo.



Acompañado por los cónsules de otros países de la Unión Europea y entre estrictas medidas de seguridad, el diplomático español realizó la ofrenda frente ante el edificio de la estación "Technologuicheskiy Institut".



Las autoridades españolas han confirmado hoy que entre los 14 muertos y medio centenar de heridos causados por el brutal atentado no se encuentra ningún ciudadano español.



Precisamente, las autoridades rusas informaron que tres extranjeros se encontraban entre las víctimas: un bielorruso, un kazajo y un uzbeko.



La explosión ocurrió entre dos céntricas estaciones, "Tejnologuicheskiy Institut" y "Sennaya Ploschad" de la línea azul del metropolitano, pero el maquinista del convoy afectado no paró en el túnel y siguió hasta la primera estación, lo que facilitó las tareas de salvamento y evacuación.



En prevención de nuevos atentados, las autoridades han reforzado las medidas de seguridad en toda la ciudad, al igual que en la capital del país, sea en los nudos de transporte o en edificios públicos, en plazas, escuelas y guarderías.