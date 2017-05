Escenas de horror en lugar del ataque en Manchester: 22 muertos y alrededor de 60 heridos

10:39 AM Los padres que no conseguían a sus familiares recurrieron a las redes sociales, implorando por información. Se creó el hashtag #MissingInManchester en Twitter

AP

Inglaterra.- Se suponía que iba a ser una noche de música y diversión: un concierto de Ariana Grande repleto del júbilo de las niñas y adolescentes que comprenden su fanaticada. En lugar de ello, la escena se volvió una de terror, sangre y lágrimas, cuando una bomba estalló en medio del recinto.

Un suicida hizo estallar sus explosivos en medio del concierto de la artista estadounidense en Manchester.

Inmediatamente, padres que estaban esperando afuera para recoger a sus hijos entraron en pánico, desesperadamente buscando a sus criaturas entre la multitud.

La policía dijo que hubo varios menores entre los 22 fallecidos. Otras 60 personas resultaron heridas.

Testigos describieron cómo volaron por los aires clavos y tuercas, indicio de que el terrorista llenó el artefacto explosivo con pequeños objetos metálicos a fin de maximizar el daño a las víctimas, una táctica usada con frecuencia en el Medio Oriente, y usada también en los ataques de París del 2015.

Miles de espectadores, muchos sujetando los globos rosados que se han convertido en símbolo de la cantante, huyeron despavoridos del estadio. Algunos treparon, tropezándose, sobre las barreras metálicas.

Los padres afuera lloraban al buscar a sus seres queridos. Los que no conseguían a sus familiares recurrieron a las redes sociales, implorando por información. Se creó el hashtag #MissingInManchester en Twitter, para buscar a seres queridos.

"He llamado a los hospitales, he llamado a todos los lugares, he llamado a los hoteles donde dijeron que habían llevado a algunos niños, he llamado a la policía”, dijo entre lágrimas Charlotte Campbell al canal de televisión ITV, mientras esperaba en su casa por noticias de su hija Olivia, de 15 años. Olivia asistió al show con una amiga que resultó herida y fue hospitalizada. "No ha aparecido, no hemos podido conseguirla”, dijo la madre.

Al atacar a Manchester, el agresor lastimó uno de los corazones culturales de Gran Bretaña. La ciudad, otrora centro industrial dilapidado y gris, se ha convertido junto con Londres y Liverpool en una de las principales influencias culturales del país.

Tiene allí su famoso equipo de fútbol Manchester United, el rival Manchester City, y grupos de rock como Oasis y The Smiths. El cantante de Oasis Liam Gallagher tuiteó que está “en shock total, totalmente devastado” por el hecho.

David Beckham, ex jugador del Manchester United, escribió un mensaje en Facebook donde dijo que como “padre y humano lo que pasó realmente me entristece. Mis pensamientos están con aquellos que se han visto afectados por esta tragedia”.