Estado Islámico asume autoría del ataque contra cristianos coptos en Egipto

El grupo terrorista Estado Islámico (EI) ha asumido la autoría del ataque perpetrado ayer contra un autobús en el que viajaban cristianos coptos en la provincia de Minia, en el sur de Egipto y que causó al menos 29 muertos y 13 heridos.



En un comunicado, cuya autoría no pudo ser comprobada, y difundido a través de Telegram, el grupo aseguró que "soldados del Califato" cometieron el atentado en el que más de 31 "cruzados", en referencia a los cristianos, perdieron la vida.



La organización yihadista refirió en la nota que un grupo de hombres tendieron una "emboscada" a los cristianos mientras se dirigían al monasterio de San Samuel, en el oeste de Minia.



Además, aseguró que al menos 24 de los cristianos resultaron heridos y que uno de los vehículos fue incendiado.



Según los últimos datos de la Fiscalía egipcia, que cita a testigos y heridos del ataque, dos coches, en el que había seis hombres enmascarados, pararon delante del autobús para bloquearle el paso.



Dos de los del grupo subieron al vehículo, que transportaba a los cristianos coptos, y les robaron todos los bienes mientras le amenazaban con armas de fuego.



Después de esto, según la Fiscalía, comenzaron a dispararles dentro del vehículo, una versión que difiere de la ofrecida ayer por el Ministerio del Interior en el que aseguró que los terroristas dispararon aleatoriamente desde sus coches, y no en el interior del autobús.



Asimismo, los investigadores adujeron que han encontrado otro coche quemado a 200 metros de distancia del lugar donde se perpetró el ataque y que, tras registrarlo, encontraron varias armas en su interior.



EI se atribuye de esta manera la tercera masacre contra los cristianos coptos en los últimos seis meses, tras los ataques el pasado Domingo de Ramos en las catedrales de Tanta y Alejandría, y después del atentado en una iglesia copta de El Cairo, que causaron en total casi 80 muertos.



El presidente egipcio, Abdelfatah al Sisi, ordenó ayer a las fuerzas aéreas que efectuaran bombardeos contra posiciones yihadistas cerca de Derna, uno de los feudos extremistas ubicado en el este de Libia, después de que el mandatario asegurase que Egipto "no dudará en golpear campos de entrenamiento" de extremistas, tanto en "suelo egipcio como extranjero".



Los coptos egipcios representan entre el 10 y el 12 por ciento de la población, y concretamente, Minia cuenta con el mayor número de fieles de esta comunidad en el país.