Policía arresta a tres sospechosos en Manchester tras ataque e investiga al suicida

08:18 AM El ministro francés del Interior apuntó que se cree que Abedi viajó a Siria y tenía vínculos “probados” con el grupo Estado Islámico

AP

Londres.- La policía y las agencias de inteligencia de Gran Bretaña detuvieron el miércoles a tres sospechosos en relación con el ataque suicida de Manchester, y reforzaron la seguridad de lugares de interés en todo el país, incluyendo el palacio de Buckingham y el parlamento británico en Westminster.

La secretaria de Interior, Amber Rudd, dijo que las fuerzas de seguridad conocían “hasta cierto punto” a Salman Abedi, el suicida que mató a 22 personas y causó docenas de heridos en un concierto de Ariana Grande el lunes por la noche en Manchester.

Las autoridades están examinando sus viajes a Libia, al tiempo que intentan aclarar los círculos en los que se movía y desbaratar cualquier posible nueva amenaza.

Tres hombres fueron detenidos el miércoles en el sur de Manchester, donde en la víspera se arrestó a un joven de 23 años y se registraron varias viviendas.

El gobierno británico elevó el martes el nivel de alerta terrorista a “crítico” ante la preocupación de que Abedi, de 22 años, pudiese tener cómplices que estén planeando otro ataque.

Soldados británicos sustituirán a agentes de policía en la protección de lugares de interés como el palacio de Buckingham y el parlamento.

Abedi, nació en Gran Bretaña en el seno de una familia, se crió en los suburbios del sur de Manchester y asistió a la Salford University durante un tiempo.

La policía registró su casa el martes y utilizó una explosión controlada para derribar la puerta.Los vecinos lo recuerdan como un joven alto y delgado que solía vestir prendas tradicionales islámicas y no hablaba mucho.

La primera ministra británica, Theresa May, presidió el miércoles una reunión del gabinete de crisis del gobierno, conocido como Cobra, para abordar los informes de inteligencia sobre Abedi y la preocupación por que pudiese haber recibido apoyo externo.

La policía realizó un cateo en una otra propiedad en Manchester donde se cree que vivía el hermano de Abedi, Ismail. Un joven de 23 años fue detenido en el marco de la investigación, pero no se han dado a conocer detalles sobre su identidad.

Las autoridades están estudiando la frecuencia con la que Abedi viajó a Libia, que ha registrado una eclosión de grupos armados islamistas desde el derrocamiento y asesinato del exdictador Moamar Gadafi en 2011.

Por su parte, el ministro francés del Interior apuntó que se cree que Abedi viajó a Siria y tenía vínculos “probados” con el grupo Estado Islámico.

Los servicios de inteligencia británicos y franceses tenían información sobre una estancia del atacante en Siria, explicó Gerard Collomb a la televisora BFM el miércoles. No proporcionó más detalles, pero apuntó que no está claro si Abedi pertenecía a una célula más grande.

Funcionarios británicos no realizaron comentarios sobre la posible relación de Abedi con EI u otros grupos radicales. El nivel de alerta en Gran Bretaña seguirá en el nivel “crítico” mientras la investigación siga abierta, dijo Rudd agregando que no se rebajará hasta que los servicios de seguridad se cercioren de que no hay ninguna trama activa.