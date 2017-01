Putin y Trump acuerdan luchar juntos contra el terrorismo yihadista en Siria

"Los presidentes abogaron por forjar una auténtica coordinación entre rusos y estadounidenses con el objetivo de destruir el Estado Islámico y otros grupos yihadistas en Siria", señala la nota oficial.



En lo que fue su primer contacto desde la investidura del mandatario norteamericano el pasado 20 de enero, ambos "dieron prioridad a aunar esfuerzos en la lucha contra la principal amenaza: el terrorismo internacional".



Durante la conversación, que se prolongó durante unos 45 minutos, Putin y Trump abordaron el conflicto en Siria, donde rige un alto el fuego desde el pasado 30 de diciembre, aunque prosigue la lucha contra los grupos terroristas.



Putin, que aprovechó para felicitar a Trump por su investidura y le deseo éxitos en el cargo, destacó que Rusia "apoyó a EEUU durante los últimos dos siglos, fue su aliado en dos guerras mundiales y ahora ve a EEUU como su principal socio en la lucha contra el terrorismo internacional".



Según el Kremlin, también se abordaron otros conflictos como el árabe-israelí, las crisis nucleares iraní y coreana, el conflicto en Ucrania y otros aspectos en el ámbito de la no proliferación nuclear y la estabilidad estratégica.



"Acordaron cooperar como socios en estos y otros terrenos", destacó la nota.



A su vez, Putin aludió a "la importancia de restablecer los lazos económico-comerciales mutuamente beneficiosos entre los círculos empresariales de ambos países", aduciendo que esto contribuirá a mejorar las relaciones bilaterales.



Al respecto, el Kremlin subrayó que ambas partes se mostraron dispuestos a normalizar las dañadas relaciones bilaterales de manera "constructiva y en un plano de igualdad".



Trump destacó que el pueblo norteamericano siente simpatía hacia los rusos, a lo que Putin respondió que ese sentimiento de aprecio es mutuo.



Además, el líder ruso y el nuevo jefe de la Casa Blanca acordaron mantener contactos de manera regular y estudiar una posible fecha y sede de su primera reunión.



El Kremlin no informó de que en la conversación se tratara el tema de las sanciones económicas contra Rusia por la anexión de Crimea y la injerencia en los asuntos de Ucrania.



Asesores de Trump sugirieron que el tema está sobre la mesa, pero Trump dijo ayer que es "demasiado pronto" para hablar de ello.



Hasta ahora, Putin y Trump sólo habían hablado en una ocasión, cuando el líder ruso llamó a su colega para felicitarle por su victoria en las elecciones presidenciales del pasado 20 de noviembre.



Trump no ha escondido su admiración por Putin, mientras este le defendió de las críticas de la Administración de Barack Obama, que aprobó antes de dejar el cargo una nueva andanada de sanciones contra el Kremlin.