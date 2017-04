Un hombre sospechoso de tener lazos con el extremismo islámico disparó hoy jueves a dos policías en la isla francesa de Reunión, según las autoridades, en un incidente que investigaba la fiscalía nacional antiterrorista

08:35 AM Supuesto extremista hiere a 2 policías en Reunión, Francia

AP

PARÍS.- Un hombre sospechoso de tener lazos con el extremismo islámico disparó el jueves a dos policías en la isla francesa de Reunión, según las autoridades, en un incidente que investigaba la fiscalía nacional antiterrorista. Los dos agentes formaban parte de una unidad especial de intervención de la policía nacional y fueron baleados cuando intentaban detener a un “individuo peligroso”, señaló la administración regional de la isla, situada en el Océano Índico. El hombre fue reducido y detenido. La fiscalía antiterrorista se hizo cargo de la investigación porque se sospecha que el agresor tenía lazos con el extremismo islámico, según indicó a Associated Press Agnes Thibault-Lecuivre, vocera de la fiscalía de París. Las heridas de los agentes no ponían en riesgo sus vidas, señaló la vocera del gobierno local Michelle Thomas. El sospechoso pareció actuar solo, según un funcionario local en Reunión que no estaba autorizado a dar su nombre. El tiroteo ocurrió una semana después de que un policía muriera en París en un ataque reclamado por el grupo Estado Islámico, que conmocionó la campaña de las elecciones presidenciales francesas. Francia está en estado de excepción después de varios ataques islamistas. Los extremistas han castigado especialmente a las fuerzas de seguridad francesas, a las que consideran representantes de un estado detestado. La isla de Reunión, al este de Madagascar, es uno de los mayores territorios de Francia fuera de Europa. Es una isla con diversidad étnica y religiosa, en una zona tradicional de paso de las rutas comerciales entre África, Asia y el mundo árabe. Los dos candidatos a la presidencia de Francia, el centrista independiente Emmanuel Macron y la líder de ultraderecha Marine Le Pen, han visitado la isla durante la campaña. El 7 de mayo se enfrentarán en una tensa votación de segunda vuelta.