La insólita historia de la inexistente niña Frida

EFE / Redacción Web

Ciudad de México.- La Marina mexicana desmintió hoy la existencia de una menor con vida identificada como Frida entre los escombros del Colegio Enrique Rébsamen, un caso convertido en uno de los símbolos mas emotivos de las tareas de rescate.



La historia de la inexistente niña Frida quedó de esta manera en la confusión que se generan en este tipo de tragedias, aunque el subsecretario de Marina, Ángel Enrique Sarmiento, dijo que sí hay "indicios" de un adulto con vida entre los escombros de la escuela.



El subsecretario Sarmiento dijo que las instituciones que trabajan en el lugar están "seguros de que no fue una realidad" la existencia de la menor, después de ser un caso seguido con máxima atención por los medios de comunicación.



Las secretarías de Educación, de Defensa, la demarcación de Tlalpan -donde está el colegio-, y la Marina informaron que han "hecho un conteo con la dirección de la escuela y tenemos la seguridad de que todos los niños o fallecieron, están en los hospitales o a salvo en sus casas".



Apuntó que solo tienen duda respecto a una persona de intendencia y que posiblemente sea la que se encuentra entre los escombros.



Lo insólito de la historia de la inexistente Frida es que en las últimas horas se refirieron a ella no solo funcionarios de primer nivel de la Marina, sino el propio secretario de Educación, Aurelio Nuño, quien ayer dijo que los padres de "Frida" no estaban en las inmediaciones de la escuela.



El oficial mayor de la Secretaría de Marina, almirante José Luis Vergara, dio el miércoles detalles de dónde se encontraba la menor y de la estrategia para llegar hasta ella.



El subsecretario Sarmiento señaló hoy que hasta ahora "se han rescatado once menores de edad con vida" en la escuela que colapsó a causa del poderoso terremoto del pasado martes que hasta ahora ha provocado la muerte de 273 personas.



En el Colegio Enrique Rébsamen un total de 19 niños perdieron la vida, así como seis adultos, incluyendo a la maestra que esta madrugada fue recuperada sin vida, agregó.



"Hay indicios" de una persona con vida, apuntó el subsecretario, quien detalló que hay fotografías de rastros de sangre, "como si se hubiera arrastrado".



En declaraciones a Televisa, Vergara dio hoy una versión ligeramente distinta a la de Sarmiento.



Aseguró hoy que "hay vida" bajo los escombros de la escuela, y no sabe si se trata de un adulto o de un menor.



"Me consta que hay vida atrapada en esta área que se formó en el momento del colapso. Y estamos haciendo todos los esfuerzos para que la vida continúe", agregó.



Sobre "Frida", aseguró que en la mañana del jueves crecía la "gran duda" de su existencia, pues no había una familia que la reclamara.



"Pero estamos en una crisis. Quizás los padres estaban atrapados en otro lado. Son hipótesis", remarcó el almirante, quien dijo que fue "muy cauto, analítico y transparente en dar información".

Reacciones

La presentadora de Televisa que cubrió el evento, Denise Maerker, responsabilizó a las fuentes de la Semar: “Es importante decir que la información que hemos dado a conocer se basó exclusivamente en fuentes oficiales identificables, en las entrevistas que realizamos con el personal gubernamental y los rescatistas que trabajan en la zona del derrumbe”, declaró.

La conductora recordó que cuando informaron que era una niña, que quizá eran tres, que “estaban a punto de rescatarla”, el dato fue “obtenido de la Marina o corroborados con fuentes de esta institución”.

Carlos Loret de Mola, el otro ancla del noticiero, se mostró contrariado y expresó su comprensión ante el interés de la población.

“Entendemos que este rescate, que también ha sido ampliamente difundido por muchos otros medios nacionales y extranjeros, genere en la opinión pública un enorme interés e, incluso, la exigencia de conocer qué está pasando. Nosotros somos los primeros interesados”, soltó Loret de Mola en la señal vespertina del informativo.

Los usuarios de las redes sociales han viralizado la noticia en toda Latinoamérica, y algunos especularon sobre la posibilidad de que las autoridades mexicanas estuvieran encubriendo el rescate fallido del supuesto personaje, cuya historia conmovió al continente durante 12 horas de transmisión contínua.