Negaron nuevo juicio a familiares de Maduro y serán condenados el 26 de junio

Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas, sobrinos de la primera dama de Venezuela, Cilia Flores, fueron hallados culpables el pasado noviembre de conspirar para exportar a este país 800 kilos de cocaína por una corte federal en el condado de Manhattan.



Durante el juicio, que duró nueve días, la fiscalía presentó testimonios de agentes de la Agencia Antidrogas Estadounidense (DEA), así como fotos y grabaciones de sus reuniones con quienes resultaron ser informantes del Gobierno, entre ellos José Santos Peña.



Santos Peña, que fue el testigo principal de la fiscalía, está ahora preso por narcotráfico, lo que hacía mientras colaboraba con la agencia federal.



Durante el juicio la defensa probó que Santos Peña había mentido a la DEA pero no pudo conseguir que el juez Crotty le descartara como testigo.



Los abogados de la defensa impugnaron el pasado enero el veredicto de culpabilidad, solicitaron que se anulara y que se realizara un nuevo juicio alegando que el jurado se contaminó por el falso testimonio de ese testigo estrella de la fiscalía.



La defensa argumentó además al juez Crotty que la fiscalía nunca pudo probar "mas allá de toda duda razonable" que Campo Flores y Flores de Freitas intentaban traer un cargamento de 800 kilogramos de droga a este país, que presuntamente enviarían desde Venezuela, usando una rampa exclusiva del avión presidencial, a Honduras y de allí a EE.UU.



Según indicó Crotty en el documento, si bien es cierto que los acusados tenían razón al indicar que en las grabaciones usadas como evidencia durante el juicio nunca manifestaron explícitamente que estaban de acuerdo con enviar la droga a EE.UU., eso "no es necesario".



"Ambos acusados concedieron en sus confesiones que el informante les dijo que la droga tenía como destino a EE.UU.", indicó el juez, que en su decisión de 15 páginas va rechazando uno a uno cada argumento usado por la defensa para pedir el nuevo juicio.



El juez indicó además que aunque el testigo estrella mintió durante el juicio, la corte no puede concluir que ello haya influido en la decisión del jurado.



Señaló además el magistrado que los acusados fallaron en demostrar que la evidencia no fue suficiente para apoyar el veredicto.



Campo Flores y Flores de Freitas fueron arrestados en Haití por la DEA y militares de ese país el 15 de noviembre del 2015 y extraditados ese mismo día a EE.UU.