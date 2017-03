Venezolano Pedro Viloria, el héroe del mes de Miami que salvó la vida a una familia

08:23 PM El criollo observó que algo no se encontraba bien con una de los clientes que atendía durante su turno nocturno en el automac: la mujer policía perdió el control de su carro

Redacción

Puerto La Cruz.- “Sus hijos comenzaron a gritar y allí el pie se le va del freno y el carro empieza a avanzar y pensé que si el carro continuaba moviéndose y la mujer estaba inconsciente chocarían contra la autopista”.

Con esas palabras comenzó el relato del venezolano Pedro Viloria, un trabajador de McDonald’s, radicado en Miami, quien fue considerado el héroe del mes, a causa de salvar la vida de una madre policía.

El criollo observó que algo no se encontraba bien con una de los clientes que atendía durante su turno nocturno en el automac: La habitante del condado de Miami-dade, sur de Florida, perdió el control de su vehículo.

“Pensé que hablaba con sus hijos, esperé un momento, le llamé la atención, pero no me respondió. Respiraba difícilmente y en eso me di cuenta que a ella le estaba pasando algo”, declaró el venezolano a un medio local.

En el video de la cámara de seguridad, que fue difundido a través de Youtube, se puede ver como Voloria salta de su puesto de trabajo por la ventana donde se realiza el pedido y corre a socorrer a la mujer que se encontraba en peligro.

La mujer inconsciente perdió el control de su automóvil, afortunadamente Viloria logró solucionar todo a tiempo. El joven cuenta que se interpuso en la vía del vehículo para detenerlo, pero no pudo. Finalmente, la acera ayudó.