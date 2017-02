Gobernador de departamento colombiano sale ileso de un ataque a su caravana

EFE

Bogotá.- Un grupo de desconocidos atacó hoy a tiros la caravana en la que se movilizaba el gobernador del departamento colombiano de Norte de Santander, frontera con Venezuela, William Villamizar, quien resultó ileso, informaron fuentes oficiales.



El ataque ocurrió en una zona rural del municipio de El Carmen, a donde Villamizar había ido a cumplir con algunos actos de su agenda de gobierno.



El secretario de Gobierno de Norte de Santander, Yebrail Haddad, condenó el hecho y en un mensaje en Twitter aseguró que "por fortuna no hubo consecuencias" salvo daños materiales ocasionados a un vehículo de la caravana.



Por su lado, el ministro de Defensa de Colombia, Luis Carlos Villegas, escribió en su cuenta de Twitter que un vehículo de la Policía fue hostigado por desconocidos y que "no hubo heridos de nuestra Fuerza".



Testigos dijeron a radios locales que hubo un intercambio de disparos entre los atacantes y los miembros de la seguridad del gobernador Villamizar.



También se presentó una explosión, pero que la onda no alcanzó a herir a nadie.



El Carmen es una localidad situada en la convulsa región del Catatumbo, donde operan todos los grupos guerrilleros del país y bandas criminales.



La semana pasada, desconocidos secuestraron a Cristo Humberto Contreras Uribe, padre del alcalde de El Carmen, Edwin Contreras Chinchilla.



Hasta ahora ningún grupo se ha atribuido la autoría del secuestro del padre del alcalde pero en esta zona hacen presencia el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Ejército Popular de Liberación (EPL).



El EPL es una disidencia de una guerrilla que se desmovilizó en los años 90 y está considerada por el Gobierno como una banda narcotraficante.



En abril del año pasado el alcalde de El Carmen fue víctima de un atentado a tiros en el que sufrió heridas en un brazo y una oreja.