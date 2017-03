Ahí mismito

Henry M. Cabello

Puerto La Cruz.- Veo a un señor de la “tercera edad“, que dice llamarse José, hablando sobre el tema del pan. El Sr. José señala que las panaderías reciben harina de trigo a un precio subsidiado por el gobierno, pero que, en lugar de hacer el pan canilla de consumo popular, utilizan esa harina para producir tortas, pizzas y otras cosas que luego venden a precios “de estafa“, de “inflación“, y cuando venden el pan lo hacen a los mismos precios estafadores e inflacionarios para que el pueblo se moleste contra el gobierno. Por eso -continúa el Sr. José–, el gobierno tiene que obligarlos a vender el pan al precio “subsidiado.”

Tiene razón. Tiene razón porque nadie le dijo nada al Sr. José sobre los aumentos de salarios y los bonos de alimentación. Nadie le dijo nada sobre el costo de los otros insumos necesarios para la fabricación del pan, como la levadura, las grasas, la sal, bandejas y los aparatos necesarios para la fabricación masiva, como los hornos, las batidoras, amasadoras, etc., que son todos importados y cuya reparación, mantenimiento y repuestos, se pagan en dólares de los negros paralelos. Tampoco nadie le dijo que los pequeños empresarios de las panaderías, deben vivir de su negocio. Es decir, deben obtener el ingreso necesario para pagar sus costos de vida. Que ellos también deben comprar harina de maíz, arroz y otros alimentos, a precios “de estafa“, (no están “subsidiados”) porque no solo de pan vive el hombre. Es que los panaderos son gente común, como el propio Sr. José, y son víctimas igual que el Sr. José.

Esa lógica sencilla y elemental es pervertida y ocultada por los cubanos, que con su enorme aparato de propaganda, logran infiltrar la mente de ciudadanos sencillos para convencerlos de que el enemigo del pueblo es el panadero y no el gobierno. Porque tampoco nadie le dijo al Sr. José, que si hubiera suficiente harina de trigo disponible, sin necesidad de subsidio alguno, los panaderos fabricarían sus cachitos, tortas, golfeados y demás productos, como también producirían pan salado en abundancia y competirían entre ellos para ganarse los favores del público consumidor. Y el público, por su parte, generaría suficientes recursos económicos para comprar “el pan nuestro de cada día”. Como sucedía hace algunos años, sólo que, a pesar de su edad, el Sr. José no parece recordar nada de eso...

Afortunadamente, el Presidente de Fedecámaras-Anzoátegui, Héctor Luna, salió a la palestra para aclarar las cosas y revelar la verdad: No existe tal especulación ni tal aprovechamiento ni tales panaderos abusadores. El único abuso es el de un gobierno que no cumple sus obligaciones y luego busca los culpables entre las víctimas de su despelote: los pequeños empresarios y el pueblo doliente.

Así las cosas, un amigo me llama y me dice que decidió sacar su “Carnet de la Patria” y que le dijeron que cobraría una pensión de Adulto Mayor de Bs. 50 mil, es decir, diez mil más que lo que cobran los pensionados del IVSS. El es opositor. Pero eso poco importa. Posiblemente lo “inscribieron” automáticamente en el PSUV. Tampoco importa. De manera que si usted, amigo lector, tiene la oportunidad, no la deje pasar. Si el fulano carnet le sirve de algo, no lo dude. Agarre lo que pueda y aproveche. A final de cuentas, lo único que realmente vale es su voto si es que algún día se realizan elecciones libres y transparentes.

Si para poder comer lo hacen gritar loas a los narco-compinches, hágalo sin pestañear. Trague grueso. Y espere que llegue el momento en que pueda votar y vivir en un país que lo respete a usted y a su familia. Porque, aunque no lo parezca, el cambio que usted quiere está a la vuelta de la esquina. Ahí mismito.