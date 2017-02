06:05 AM En primer lugar, anotemos, para aquellos que creen aún en las ideologías liberales y marxistas, que todo lo que vemos ocurre fuera del marco de tales ideologías

Miguel Aponte @DoublePlusUT

Desde Caracas.- De repente EE.UU, encarnado en un empresario megalómano, decide colectivamente que lo mejor es el proteccionismo, despotrica de la democracia, incluso para ellos mismos y hace del populismo autárquico -la antiideología de moda- su nuevo credo. ¿Será, como creen, el fin de la globalización? ¿Es posible creer que simplemente deje de ser? ¿Por qué se globalizó la economía? ¿Se trata de fuerzas internas del sistema económico o fue capricho de alguien? Y, ¿qué efectos tendría un proteccionismo generalizado? ¿Es posible imponer el lema "America first" sin esperar que sobrevengan los Alemania primero, Francia primero, etc, etc? ¿Qué significa ser "primero"? ¿A dónde conducirá todo esto? Son muchas preguntas.

En primer lugar, anotemos, para aquellos que creen aún en las ideologías liberales y marxistas, que todo lo que vemos ocurre fuera del marco de tales ideologías. La desbandada populista mundial contradice simultáneamente tanto al liberalismo como al marxismo. Esperemos se estén dando cuenta de que aquello de que "no hay opciones" era falso desde siempre: la esclavitud siempre será posible y viene con y sin aire acondicionado, según el atropello antidemocrático se produzca en el mundo "desarrollado" o en países como Venezuela. La derecha y la izquierda, Trump y Chávez, en el fondo, son iguales; representan el mismo engaño. Ambos, para cumplir su propósito, necesitan ante nada una cosa: matar la democracia, suprimir la ciudadanía.

Los políticos tradicionales -viejos y nuevos, en Venezuela y fuera- le abren a diario la puerta al populismo -cuando no es que ellos mismos terminan convirtiéndose- porque en lugar de pensar y proponer una visión de sociedad, capaz de sustentar una estrategia política verdaderamente democrática, se han conformado con las encuestas y el mercantilismo electoral, viéndose a sí mismos como una "oligarquía de funcionarios negociadores", que simplemente usufructúa un procedimiento vacío de contenido. Caldo de cultivo para sus enemigos, es lo que son.