Anzoátegui, rodeado de rojos

Luis Rapozo

Desde Puerto La Cruz.- El gobernador demócrata Barreto Sira, tendrá que diseñar una acción de gobierno que le permita tener buenas relaciones con sus vecinos, en el sentido que las zonas fronterizas funcionen lo mejor posible como es el caso de la atención en carreteras y la vida de la gente que está mas alejada de la capital del estado. Es gobernar en modo de crisis, lidiando con un Gobierno obstruccionista y con la inestabilidad permanente.

En este sentido, me parece que una propuesta de mayor presencia de la gobernación en esos pueblos es necesaria y no que el gobernador se aparezca en esos sitios cuando hay campaña. En los actuales momentos políticos y económicos la gobernación debe ser muy ágil; en movimiento, palpitando para que atienda las necesidades de la población: Eso es imperativo. Yo, particularmente, siempre he considerado la posibilidad que la gobernación tenga un representante permanente en cada subregión, una especie de vicegobernador, comisionado o como quieran llamarle, pero que viva en la zona o por lo menos pernocte en cada sitio para que se inmiscuya con la realidad y pueda accionar, responder a los requerimientos de la gente e implementar políticas novedosas en el orden social, que tanto se requiere en estos momentos. Si el gobernador no mete su nariz en esos sitios, pues, seguiremos de espaldas a la solución y atención de particularidades.

Cuando hablo de este tema, estimado lector, pienso en las zonas rurales o casi rurales alejadas de la capital del estado-como por ejemplo, la puerta oeste, Uchire- y donde se vive como en estado de guerra, o como si la década de los años cuarenta fuera nuestra vida actual.

De esa manera, el transporte tendría más atención, por ejemplo y es que trasladarse de un lugar a otro es una verdadera pesadilla, sobre todo para los estudiantes que deben cruzar un estado o moverse a la capital del mismo, que se exponen a maltratos, abusos y a dificultades diversas que afectan su estudio, trabajo o plan de vida.

Cuando hablo de este tema me refiero a la situación pésima de la electricidad. Yo les pregunto ¿Cómo puede salir adelante el sector turismo con un servicio eléctrico tan malo? Ustedes tienen que imaginarse las posadas llenas frente a nuestras costas y que se vaya la electricidad, entonces las señoras y niños llorando por el calor, la acción de los zancudos y la incomodidad. Muchos turistas salen despavoridos a la medianoche para no volver. Eso sucede y es que el estado de las estaciones eléctricas habla de estar por debajo de las exigencias.

Luego, los demás temas como la desnutrición, embarazo adolescente, deserción escolar, mantenimiento de carreteras, seguridad, acciones policiales, atención sanitaria, control epidemiológico, alimentación, generación de empleos, fomento empresarial, etc., levantan la mano para decir que existen.

Estamos viviendo un momento que requiere una hiperactividad en la gobernación. Así que ¡Bienvenido Barreto Sira y a trabajar se ha dicho, como un espadachín en condiciones adversas!