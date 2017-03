Aquí y ahora

05:25 AM Es la “Novela tercera” de la obra insigne del italiano, mientras yo me dedico a desgranar mi frustración y lidiar con este sentimiento de impotencia que nos atenaza

Henry Cabello

Desde Puerto La Cruz.- Había comenzado a escribir una reseña anecdótica sobre Saladino y Melquisedec, que figura entre los cuentos de Bocaccio en el Decamerón. Pero no pude evitar que me invadiera la indignación y la arrechera cuando vi la fotografía de un bebé muerto por desnutrición en alguno de nuestros destartalados hospitales.

Así que dejaré que usted, amigo lector, busque el cuento por sí mismo. Es la “Novela tercera” de la obra insigne del italiano, mientras yo me dedico a desgranar mi frustración y lidiar con este sentimiento de impotencia que nos atenaza a la enorme mayoría de los venezolanos.

En el interín, recibo una nota escrita por Brian Fincheltub sobre un nuevo aniversario del 27 de febrero. Pero no se refiere el escritor al tristemente recordado año 1992, sino a otro día igual pero de 1939.

Ese día, el barco Koenigstein atracó en La Guaira, llevando a bordo a más de 150 judíos refugiados, que habían escapado de las garras del nazismo y que, gracias a los buenos oficios del general López Contreras, fueron autorizados a desembarcar en tierra venezolana, donde autoridades y pueblo los recibieron con grandes expresiones de amistad y cordialidad.

Fueron debidamente atendidos y llevados a la Hacienda Mampote, donde encontraron refugio y atenciones de todo tipo. Remata su nota Fincheltub, con lo siguiente: “Es la Venezuela que me mantiene aquí, aunque cueste encontrarla en estos tiempos. Es la que enamoró a mis abuelos y la que quiero que conozcan mis hijos...”. Conste que después de aquella fecha, los gobiernos venezolanos siempre mantuvieron buenas relaciones con los judíos y, cuando llegó el momento, establecieron relaciones diplomáticas con su Estado... hasta que llegó el sátrapa y maldijo a Israel y se alineó con los poderes oscuros del mundo.

Por otra parte, un buen amigo me hace la reflexión de que el dictador actual y sus compinches, ya declarados como narcotraficantes y terroristas, no tienen ningún sitio a donde ir. Por eso no pueden convocar a elecciones.

Resultarían inevitablemente derrotados y entonces, ¿a dónde irían? Si se quedan aquí tendrían que enfrentar la justicia y rendir cuentas de sus desmanes. Igual sucedería prácticamente en cualquier otro país del mundo. Porque puede que la justicia tarde, pero siempre llega. De modo que no son más que una jauría acorralada y perseguida hasta por muchos de sus propios ex-compinches. Ya han hecho demasiado daño. Ya cargan demasiados muertos en sus lomos. Lo saben y por eso intentan hacer ver, desesperadamente, que todo está “excesivamente normal...”. Tipo Hitler, pues.

¿Pero saben algo? A pesar de mis buenos sentimientos cristianos, que me inclinan al perdón, la realidad es que me importa un bledo lo que vaya a suceder con esa cuerda de delincuentes.

Por mi parte, los embarcaría a todos con una buena carga de drogas y los mandaría a Singapur con sus pasaportes diplomáticos. Creo que allá les dan un trato equitativo a los traficantes de drogas.

En cuanto a nosotros, creo que debemos ocuparnos un poco más del país que ansiamos tener. De rescatar el país que una vez tuvimos y perdimos por necios. De idear cómo hacer para salir lo más pronto posible de esta tragedia económica y social.

De reconvertirnos en los habitantes alegres, emprendedores, trabajadores, igualitarios y libertarios que antes fuimos. No se trata de creer en que “todo tiempo pasado fue mejor...”, sino de que tenemos una deuda con el futuro y que ese futuro comienza hoy. Aquí y ahora.