Jesús Peñalver

Caracas.- La palabra atrocidades, así, en doloroso y degradante plural, en boca de un milico empoderado que asume, aunque a destiempo, que sus conmilitones las cometen a diario en perjuicio de civiles que protestan pacíficamente, en contra de la barbarie que él mismo defiende con furor, las hace más vergonzosas, de suyo repudiables.

Lo más atroz es que no vemos voluntad de corrección ni medidas de rectificación. Tampoco castigos para los atroces delincuentes que, prevalidos de armas, poder e impunidad, incurren en esas prácticas criminales.

Nada más claro: tales atrocidades constituyen delitos, verdaderos crímenes que desnudan groseramente a la peste chavista que nos desgobierna, y por ello el pueblo pide justicia.

La protesta tiene asidero constitucional, como también expresar nuestra opinión y pensamientos, transitar por el territorio de la República, asociarnos políticamente, reunirnos con todo propósito que no vulnere el ordenamiento jurídico.

En cambio, la represión desmedida y criminal de la barbarie, no tiene base ni fundamento legal alguno que la sostenga. Por el contrario, toda una legislación nacional e internacional le impide (en teoría) y condena el uso de artefactos y explosivos y toda esa clase de adminículos que, como se ha visto, son capaces de matar.

Porque con la peste chavista, uno no muere ni fallece; tampoco nos vamos de este pícaro mundo y mucho menos caemos “abatidos”. No, claro que no. Nos asesinan. Así, con todas sus letras.

Si no es la falta de medicamentes que nos cure, es el hampa que acaba con nosotros impunemente. Y para más INRI, efectivos militares, policiales o los “colectivos”, verdaderos escuadrones de la muerte, también nos asesinan.

Las atrocidades son y tienen muchas caras, incluso las vemos cómo se producen desde esos organismos o instituciones identificados en las siniestras siglas cne, tsj, pnb, gnb y fanb, entre otras muchas (minúsculas ex profeso).

¿No es acaso una atrocidad darle curso a una peregrina convocatoria a una chimba “prostituyente”, como ha hecho el cne, sin que haya un referendo consultivo previo? Otra atrocidad es que el tsj desestime la solicitud de aclaratoria de la fiscal, sobre la sentencia de la sala constitucional que da luz verde ¿o roja? a Nicolas Maduro para convocarla, sin necesidad del aludido referendo.

Sobre las otras siglas, ya mis estimados lectores se harán una idea de por qué las incluyo en esta nefasta lista, mientras el defensor del pueblo nada dice ni hace para detener esta masacre.

En mi país la poesía se desangra pesadamente entre la tumba con el humo del plomo y la pólvora. Mientras algunos poetas cantan para congraciarse con el poder, la poesía se diluye en cada río de sangre inocente que corre por las calles y entre mares de lágrimas que cada día, al menos, conmueven.

¡Defendámoslo!