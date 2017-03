Café empresarial

05:00 AM A la hora convenida, toda la oficina, como impulsada por resortes misteriosos, deja caer automáticamente sobre el escritorio las tareas que no se correspondan con el fin pautado

No hay espacio más emblemático en una oficina que el de la cafetera. Sea en un comedor adecuado para tal fin en específico, o en el rincón de un olvidado gabinete, la cafetera se convertirá en el punto de encuentro de todos los niveles de la organización.

Por lo general, la persona encargada del mantenimiento y la limpieza de las oficinas es la designada para regular y cuidar el uso de la cafetera, y a partir de ahí, no existe objeto más codiciado en la empresa que la llavecita que la señora Edelmira lleva en el grueso portallavero donde guarda celosamente los accesos a los productos de limpieza, al cuarto de la fotocopiadora y a los baños de la nómina ejecutiva.

A la hora convenida, toda la oficina, como impulsada por resortes misteriosos, deja caer automáticamente sobre el escritorio las tareas que no se correspondan con el fin último pautado por el mandato imperativo de los centros receptores del placer orgánico: beber café.

No la tiene nada fácil la señora, pues en cuestión de segundos debe determinar con su experiencia de viejo sabueso detectivesco si el empleado no le miente cuando afirma que no ha tomado café, además de desbaratar implacablemente la perpetración de los delicuenciales intentos para ponerle más azúcar, o de usar vaso doble porque está muy caliente.

También debe tomar parte en un juego maquiavélico y estresante, donde por igual negocia, establece pactos, acuerda y hasta amenaza sutilmente a la nómina para que rinda el azúcar, para que nadie se sirva dos veces, que no se gasten todos los vasitos, y garantizar que el café con leche de la gerencia se pose sin novedad en el respectivo escritorio a la hora convenida.

Hay días en que la oficina está de plácemes, pues Administración en uso de las más sofisticadas técnicas de ingeniería y software financiero, logra lo imposible: recortando un poco de los gastos de desarrollo, gastando menos en el tóner de la fotocopiadora y poniendo menos papel sanitario en los baños, ha logrado incorporar con feliz frecuencia tres paquetes de galletas saladas a la bandeja del café, lo que genera el desbordamiento de las endorfinas y un estado general de bienestar empresarial, con aplauso cerrado incluido, por el aumento de los niveles de eficiencia de la organización. Pero eso sí: las galletas de a una para que alcancen para todos.