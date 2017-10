Caminando por la calle de la esperanza

Antonio Ricóveri

Desde Puerto La Cruz.- Hay que seguir andando, caminando, avanzando hacia nuestros objetivos: Una Venezuela plena de posibilidades, de opciones, de desarrollo. Pero eso pasa por sacrificios, muchos sacrificios... No en balde nuestro ideario libertario tiene costos. Altos costos personales, familiares, comerciales, profesionales… Pero estamos dispuestos a pagar el precio porque Venezuela lo vale. Anzoátegui lo vale.



Avanzar aguantando presiones, criticas, golpes (y esto es literal), persecuciones, señalamientos. Pero con la convicción de que los cambios se gestan desde adentro, desde los espacios de lucha, desde las trincheras del cambio, en la procura de hechos, más que de palabras, porque estas, a fin de cuentas, se las lleva el viento.



La lucha exige salirles al paso a quienes están empeñados en regar esterilidad sobre el suelo patrio, salirles al paso a quienes pretenden dominarnos, a quienes ostentan “espejos deformantes” de nuestra realidad… Imágenes obsesivas que muestran algo que no somos y cuyo único objetivo es avergonzarnos, frustrarnos, desesperarnos, deprimirnos.



La lucha exige sacudirnos de las malas sombras. Ésas que producen las luces cenitales de la perversidad. Esas que nos han amarrado a los pies en los últimos días.



Ya basta de blasfemar, de atacarnos, de envilecernos, de desgastarnos en contra del ideario democrático que tiene la mayoría de nosotros en su ADN. Ya basta de cubrirnos de cenizas y lamentaciones.



La batalla, nuestra batalla, no es contra nosotros mismos, sino contra aquellos causantes de nuestro infortunio político, de nuestra decadencia económica, de los conflictos, la miseria, la anarquía, el despotismo. Nuestros adversarios son esas figuras siniestras, grotescas, que se agitan ante las candilejas y acaparan la atención pública.



Recordemos que todo problema humano es un problema de conducta, por lo tanto es un problema moral. Como deseemos vivir, que país queremos construir, que forma de vida consideramos más óptima, o como nos proponemos vivirla son las interrogantes que nos mantienen vivos, por eso los conflictos morales desencadenan tragedias que propician el surgimiento de santos, libertadores, mártires, y héroes.



En estos momentos lúgubres que vive la patria de lo que se trata es de resistir. Resistir con el alma, resistir con la mente, resistir con el corazón. Debemos engrandecernos, fortalecernos internamente, prepararnos para los peores escenarios. Debemos pues, resistir cuando los otros ceden… Resistir y creer cuando los otros dudan… Resistir y rebelarnos cuando los otros caen.



Estamos entonces ante el reto de defender la democracia. En este momento de gran sacrificio patrio todos debemos evolucionar hacia los roles de héroes, de paladines, de Áyax desafiantes que sobre peñascos marinos sienten moverse la tierra bajo sus pies y que, sin embargo, se mantienen firmes.



Al final de todo, amigo lector, siempre los mártires, los luchadores, los demócratas, los pensadores, los perseguidos, los escarnecidos, se han pasado la señal de lo que estaba por hacerse y han mantenido la continuidad de la esperanza nacional iluminando el fondo de cualquier pozo profundo, dejando para la posteridad su testimonio de bondad y de sacrificio. Garantes, sin lugar a dudas, de la honradez, de la abnegación, del decoro ciudadano y del sincero anhelo de trabajar por esta patria.



Hay que seguir transitando la calle… Reforzando la esperanza.



Así de simple.