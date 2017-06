César vive, Chávez no

José Dionisio Solórzano

Desde Puerto La Cruz.- Los acólitos del régimen vocean por doquier, pero cada vez con menos fuerza y eco, la frase “Chávez vive, la lucha sigue” y ahora nos adentramos al análisis de los por qué esta aseveración se ha extraviado.

Esencialmente, Hugo Chávez no legó nada en sí. Su teoría del socialismo del siglo XXI ni es teoría filosófica ni un planteamiento realmente político, y lo que es peor, tampoco fue fruto de su pensamiento o ingenio.

Las formas y maneras de gobernar de lo que se llamó el “chavismo” también se viene esfumando, y en eso tenemos que aplaudir de forma resaltante el papel de Nicolás Maduro, quien hasta quiere impulsar una Constituyente para borrar por completo el resultado de más de una década de gobierno de Chávez.

Y cada vez son menos los gobiernos que se aferran al modelo chavista. Solo Bolivia y Ecuador persisten en defender un modelo que está boqueando en el hemisferio.

Chávez no vive. Nicolás Maduro se encargó de eliminar cualquier vestigio de su mentor y antecesor. Chávez no vive porque el módulo de Barrio Adentro se encuentra cerrado.

Tampoco vive en Mercal porque dejó de funcionar. Chávez no existe porque las Misiones Sociales son más desagüe económico que en verdad herramientas de socorro social. Es decir, lo que un día fue ya no será. Como la canción que canta Gualberto Ibarreto.

Tanto es así, que hasta las estatuas del expresidente las han derrumbado en todo el país. Los bustos con el rostro de Chávez, que intentaron venerar como un dios pagano, no infunden respeto a nadie, o a muy pocos.

En cambio, César Pereira, el joven ultimado durante la refriega represiva que efectivos policiales ejecutaron, sí se encuentra vivo en la memoria de aquellos que lo conocieron y en miles de anzoatiguenses que nunca le vieron la cara.

Y, ¿por qué un desconocido para miles es tan recordado después de muerto? Porque César encarna a cada uno de los hijos de este estado, es el amigo, el sobrino, el hijo, el nieto, el compadre de cualquier de nosotros.

César es recordado porque murió a manos de la represión y luchando por un país mejor. Por este motivo, César Pereira está vivo en cada joven que sigue luchando, en cada venezolano que no da su brazo a torcer. César yace en el recuerdo palpitante de una sociedad que se rehúsa a ser subyugada por una neodictadura.

Mientras Chávez muere cada día, en la medida que la revolución se vuelve un negocio, el ánimo de cambio de millones venezolanos hace que César, y los de más 59 mártires de esta justa por una Venezuela libre, se mantengan vivos.

Por estas razones, César vive y Chávez no.