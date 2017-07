Ciudad feroz

Jesús Millán

Desde Puerto La Cruz.- Me resulta común caminar por toda la ciudad. Principalmente por costumbre, dado que desde que me acuerdo, he paseado a pie por toda Puerto La Cruz, y aunque ya no son las mismas distancias y tampoco la frecuencia de antes, igual me toca echar una caminadita en la mañana y otra en la tarde por esas cosas del trabajo.

En medio de estas caminatas, siempre tengo oportunidad de observar uno que otro detalle sobre la oscura naturaleza de la ciudad. Ya de por sí, resulta evidente el descuido en que se encuentra la zona, haciendo que el paseo se convierta algunas veces en una especie de carrera de obstáculos a tientas, donde por igual se confunden los puestos de venta ambulantes, mototaxistas en la acera, carros atravesados y pare usted de contar.

El panorama se va complicando conforme uno va llegando al centro de la ciudad. Ya les digo de ese mecánico hacer de los obstáculos algo crónico, que nos agobia y nos envuelve, en la que se nos atraviesa cualquiera o cualquier cosa en nuestro camino. Ya son incontables las veces en que tropezamos sin querer con una mesita en medio de la acera, recibiendo como respuesta una silenciosa pero feroz mirada de reproche, o si no la insolente ofensa “por no ver por dónde caminamos”, cuando nosotros, desde lo más profundo de nuestro humilde razonamiento ciudadano, pensábamos honestamente que nos correspondía el paso.

Otro tanto hacen los rateros y atracadores, siempre a la caza del incauto y descuidado, en pos de su botín diario. Pensaba, en medio de mi ingenua racionalidad, que los trofeos más codiciados los constituían las joyas, cadenas, zarcillos y sortijas; pues no, los tiempos han cambiado y con ello la gama de valores: resulta por igual de atractivo el teléfono de última generación, que una bolsa contentiva de arroz, azúcar o espaguetis. Supongo que para el ratero resultará el colmo de la suerte poder hacerse de un paquete de harina de maíz precocida, y si viene con el litro de aceite, sería equiparable a tocar el cielo con las manos.

Ni siquiera las bolsas de basura se salvan. Años antes era rutinario echarles la culpa a los perros por las bolsas rotas que amanecían a las puertas de las casas y condominio. De un tiempo para acá, ya ni aparecen las bolsas, que son acopiadas por grupos de personas que demarcan territorios celosamente y esperan, por turnos, horas específicas para acarrear con ansiosa premura ese voluminoso y maloliente plástico negro, en cuyo interior está la diferencia entre acostarse con el estómago lleno o pasar otro día en blanco.