Colorado narcisismo político

05:15 AM Recordemos entonces que el señor Maduro ha venido enalteciéndose a la sombra del finado Hugo Chávez (así como lo hiciera el comandante a la sombra del Libertador)

Antonio Ricóveri

Puerto La Cruz.- Pensé que luego del fallecimiento del comandante Chávez el narcisismo político en el sector oficialista mermaría, por decir lo menos… Pero me equivoqué. Siendo más que evidente que se ha exacerbado alrededor de la figura del señor Maduro.

Pareciera entonces que estamos en presencia de una puesta en escena montada por el aparato comunicacional revolucionario (pero como una suerte de variante de ese “culto a la personalidad” que recibió Chávez, pues carece de la veneración excesiva), dirigido al pueblo llano oficialista.

Es así como hemos visto en los últimos meses (y a la usanza de los emperadores romanos cuando ellos se nombraban “Padres de la patria” o “Divinidad Celestial”), al Jefe del Estado en una constante promoción mediática, con clara presencia en todos los ámbitos del país, vendiéndose a sí mismo como “el verdadero hijo del pueblo”, “el presidente obrero”, “un hombre sin ataduras con grupos económicos”, llegando al extremo al aseverar “que solo él puede garantizar la paz en Venezuela”… Símbolos patológicos inequívocos de esta deformación política tan ligada al poder que materializa una clara desviación ególatra.

Recordemos entonces que el señor Maduro ha venido enalteciéndose a la sombra del finado Hugo Chávez (así como lo hiciera el comandante a la sombra del Libertador), y ahora asume la misma postura autocrática del caudillo, pretende perpetuarse en el poder por la vía “constitucional”, se nos ofrece como un gran bolivariano, nacionalista, antiimperialista, y busca con desespero conectarse emocionalmente con los pobres y excluidos… No en balde en sus intervenciones existe un lenguaje comunicacional bien establecido, para nada causístico sino premeditado.

Un ejemplo son sus errores reiterados con el género: “Millones y millonas”, “libros y libras” y más recientemente cuando aludió a la existencia de “5 puntos cardinales” (y no 4), porque es el parecer de quienes lo manejan, que “estos errores” lo conectan con los menos instruidos, con los más humildes, con el pueblo sencillo.

Entonces, en procura de “salvar el legado de Chávez a toda costa”, toda una maquinaria publicitaria está respaldando al presidente, vendiendo su imagen, su gestión, “sus logros”, preparándole escenas tiernas con infantes, viejitos, obreros, cultores populares, o presentándolo en cuantos espacios de radio, televisión, o tarimas sea posible... Dejando en evidencia que este mecanismo de manipulación ideológica se ha convertido en un instrumento válido para cualquier circunstancia política, en especial, para esta.

Pero el punto de quiebre, o el eslabón más débil de toda esta intención de manipulación oficial, de toda esta tergiversación de la realidad nacional o de todo este plan macabro de desinformación donde la culpable de todo cuanto acontece es la Mesa de la Unidad Democrática (Mud), sigue siendo el mismo Nicolás Maduro, pues como dijera el autor del libro “El culto a Bolívar”, Germán Carrera Damas: “Este culto a la personalidad o narcisismo político no apela al conocimiento sino a la fe, no apela al uso de la razón sino a una ciega asunción de conceptos que no han sido de ninguna manera elaborados críticamente, sino convertidos en una serie de instrumentos para manipular conciencias”.

Y si esto pudo concretarse con el finado comandante por razones más que conocidas, dudo de que pueda funcionar con el actual presidente… Porque, a fin de cuentas, Maduro no es Chávez.

Así de simple.