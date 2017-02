Consumidores penados por protestar

Antonio ricóveri

Desde Puerto La Cruz.- Algo “absurdo” es aquello que se aparta del pensamiento racional, de lo normal o convencional… Y si hay algo en lo que sobresale este régimen es en nadar a sus anchas en lo ciertamente absurdo, bizarro, irracional, cuando no extravagante.

Por ejemplo, hace dos semanas el diputado Cabello expresó, en tono amenazante, que en todas las instancias públicas estaba “prohibido hablar mal del presidente Chávez”… Y uno se pregunta: ¿Será que el pueblo le está endosando todo lo que nos pasa al comandante al punto que ahora tienen que defenderlo? Lo cierto es que resulta absurdo ir contra del libre pensamiento.

Pero donde realmente el gobierno “perdió sus cholas” fue cuando decidieron criminalizar a los consumidores que protestaran en las colas para alimentos, medicinas o cualquier producto de primera necesidad.

Por sólo citar una cifra, en el último trimestre del 2016, 1.041 venezolanos fueron imputados por este delito.

Hablamos entonces de que el régimen madurista ha creado un patrón de criminalización para los consumidores. La cifra que manejamos habla de 11.000 personas aprehendidas en estas colas, cuya gran mayoría (cerca del 90%) fueron detenidas por la Guardia Nacional entre 5 y 6 horas tras lo cual fueron puestos en libertad, pero 10% fueron ciertamente imputadas por crímenes que van desde boicot, obstrucción a la venta, intimidación pública, y resistencia a la autoridad, entre otros delitos tipificados en la Ley de Precios Justos y en el Código Penal.

Es decir… Mientras la crisis se agrava, la hambruna se recrudece y la desesperación nos nubla los sentidos, el régimen pretende que nadie se queje, que nadie reclame, proteste o denuncie, porque la respuesta del madurismo será el hostigamiento, las detenciones arbitrarias (sin el debido proceso), el trato denigrante (sobre todo para las damas), y la criminalización injustificada (que fácilmente puede trastocarle la vida a cualquiera para siempre), lo cual resulta muy contradictorio pues la protesta es la esencia del socialismo como modelo político, es su revestimiento espiritual y dogmático. No en balde en mucha literatura marxista se lee: “Se ha dado suficientemente a entender que el socialismo es la protesta que hace el ciudadano por la libertad política y la igualdad social contra las instituciones y las leyes que ponen obstáculos al ejercicio de la una y al establecimiento de la otra”.

Y entonces… ¿Por qué no pueden los venezolanos protestar donde mejor les parezca? ¿Acaso no es la protesta la herramienta del pueblo para mostrar su disgusto o una forma de llamar la atención del mandatario para que corrija su proceder?

Anjá… Y si no tenemos comida ni medicinas, ¿debemos quedarnos callados y perecer para no incomodar al régimen? ¿No es acaso a través de la protesta como el ciudadano de “a pie” puede acabar con los excesos, corruptelas, abusos, despilfarro, negligencia o despotismo de cualquier gobierno, incluso de éste?

Lo peor es, amigo lector, que todo acto de reclamo o de protesta está amparado por la Carta Magna de nuestro país, es decir, que su práctica es valedera porque es la misma ley la que nos resguarda y nos da herramientas para oponernos a utopías oficiales, proyectos políticos anacrónicos, y sectarismo enfermizos. Es la protesta, en cualquiera de sus formas, la diferencia entre lo posible y lo quimérico, lo justo y lo injusto.

Amanecerá y veremos. Así de simple.