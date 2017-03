¿Curioso, verdad?

05:02 AM Y en política, como en la mafia, como en la CIA, las coincidencias no existen. Algo oculto hay detrás de esas denuncias

Henry M. Cabello

Desde Puerto La Cruz.- Justo cuando vamos a comenzar esta nota, sale alguna noticia que –como diría el Ciudadano–, rompe el celofán. El inefable Sr. Assange, huésped permanente de la Embajada de Ecuador en el R.U., informa a los medios que la CIA ha estado espiando durante algunos años a medio mundo utilizando...”los televisores que tenemos en nuestros hogares.” ¡Vaya! Entonces no andaban tan despistados el señor Carroña ni el galáctico. La cosa luce peor que como la imaginaba el diputado Vuitton. Parece que hasta por los celulares “inteligentes” nos podían monitorear los espías del imperio.

¡Qué cosa mas grande! El revuelo en los medios luce alborotado. Más aún cuando esto sale a la luz en vísperas de un cambio de gobierno en Ecuador que presagia el fín de la estadía de Assange en esa embajada. O justo cuando en USA se vuelve viral el tema del espionaje ruso. Y justo, también, cuando un pundonoroso General ecuatoriano es expulsado por un diminutivo Correa y decide hacer pública una carta en la que sugiere la posibilidad de que haya habido fraude en las elecciones. Eso, como en Venezuela, ya se sabía. Pero una cosa es el rumor popular o las denuncias de la oposición y otra que el mismísimo comandante apunte hacia allá. ¡Ay Julián! Pareciera que ni la CIA te va a salvar.

A mí, personalmente, nunca me cayó bien el chismoso de “wikileaks.” Los soplones me caen gordos desde que estaba en pre-escolar. Y si acaso, con los años, esa tirria ha venido en aumento. Aunque estén de mi lado. Pero este asuntico me huele mal. Demasiadas coincidencias.

Y en política, como en la mafia, como en la CIA, las coincidencias no existen. Algo oculto hay detrás de esas denuncias. No porque crea que tecnológicamente no sea posible. A fin de cuentas mi ignorancia en esa materia corre pareja con mi incapacidad para comprender la lógica de las féminas. Así que ni modo. Me veo obligado a aceptar, resignadamente, cualquier cosa que digan. El asunto es que también amanecimos con la noticia de que el indio Morales ha logrado que se apruebe la ley de extensión de los cultivos de coca. Lo escuché con atención y no puedo menos que admirar esa lógica inescrutable. Según el flamante presidente indígena, se trata de reivindicar algo que está en la cultura de su pueblo desde mucho antes que Colón asomara sus narices por estos lares. Según esa lógica, si los peruanos o los mexicanos decidieran revivir los sacrificios humanos incas o aztecas, sería justo que sus respectivos gobiernos apoyaran tal decisión con leyes del s. XXI. ¿Cierto?

Conste que soy de los que creen que el negocio de las drogas prospera y florece bajo la prohibición. Quizá debería buscarse alguna manera de legalizar tanto la coca como la marihuana y venderlas libremente como el alcohol o el tabaco. Con un fuerte impuesto, claro, cuyo producto se dedique a la educación y a la formación de los jóvenes. De la noche a la mañana desaparecerían todas las mafias de la droga porque se les acabaría el negocio.

El consumo tardaría un poco más en volverse insignificante, pero el tráfico tenebroso recibiría una estocada mortal. Solo que creo que esa no es, precisamente, la intención del “ronquito” Morales. Pareciera, mas bien, que hay un intento de aprovechamiento de los esfuerzos anti FARC en Colombia y la creación de nuevas redes del mal. Por cierto, también llama la atención que Oderbrecht siga extendiendo sus confesiones de sobornos. Al parecer, no se salva nadie en Latinoamérica, pero a Venezuela no la han tocado.

¿Curioso, verdad?