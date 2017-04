¿Descansa en paz, su santidad?

10:27 AM No lo niego: fue una gran figura. Un carisma excepcional. Un poder de atracción como pocos. Un gran señor. Pero lo reconozco: no es, ni ha sido nunca, santo de mi devoción

Desde Caracas.- Fue una gran figura. Un carisma excepcional. Un poder de atracción como pocos. Un gran señor. Pero lo reconozco: no es, ni ha sido nunca, santo de mi devoción. Ese papa Juan Pablo II, que celebramos el domingo pasado con oportunidad del 12º aniversario de su muerte, cometió excesivas violencias. Fue intolerante e intransigente; y no supo escuchar ni entender – sobre todo en sus primeros años – la idiosincrasia cultural y religiosa de los pueblos latinoamericanos. Todos recuerdan la agresividad injusta de su trato, especialmente en Nicaragua, con la población cristiana de ese país. Todos saben, en El Salvador, que su total incomprensión del obispo Romero, fue una de las circunstancias que aupó la oposición de los obispos salvadoreños contra su magnífica figura episcopal, y finalmente, el asesinato de este santo varón. Muchos recuerdan un pontificado de Juan Pablo, muy personal, duro, autoritario…

¿Cuestiono a su santidad? No realmente. El santo no es el creyente que no haya tenido defectos, sino el pecador que, buscando el rostro de Dios, en la muerte sale disparado hacia otros cielos, amparado por la gracia divina. ¿No nos dice el evangelista San Lucas que el primer santo, canonizado por el propio Jesús, fue un “tronco’e malandro”, que equivocó toda la vida, menos los últimos cinco minutos, durante los cuales fue perdonado por el propio Señor? Si así es, si confiamos en el perdón divino, el papa Juan Pablo lo habrá encontrado igual que el malandro amigo de Jesús. Y así, acepto la santidad de Su Santidad… aun si no me atrae mucho su perfil humano ni espiritual. Total, lo venero pero no lo amo con efusión: no me encanta ese modelo tan especial…

Pero allí donde pierdo mi latín, es al leer en las Últimas Noticias del domingo pasado una breve información que me deja patitieso. Juzgue el lector: “A 12 años de la muerte de Juan Pablo II, hoy santo de la Iglesia Católica, las parroquias eclesiásticas ofrecerán una oración por el descanso del Papa Peregrino”. ¿Pedirle a Dios por el descanso del alma de un santo? Finalmente, ¿es, o no es santo, ese papa, canonizado sin mucho esperar? En buena teología, no se le reza a Dios por un humano canonizado por la Iglesia, sino que se le reza al santo para que le pida a Dios por nosotros. Si Juan Pablo es santo, ¡gracias a Dios! Y si no lo es, según otros, pues… ¡la paz entre todos! Pero habrá que armonizar las teologías…

Esto dicho, hay que admitir que, en momentos de amenazas a la paz mundial y del enorme cambio cultural en el mundo entero, el “problema” planteado hoy no le quitará el sueño a nadie.