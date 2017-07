Dictadura de los enchufados

05:20 AM Las dictaduras aparecen cuando se hace imposible tener el control del Estado, por las vías democráticas

Noel Valderrama

Desde Lechería.- Las dictaduras aparecen cuando se hace imposible tener el control del Estado, por las vías democráticas. Así, un gobierno elegido democráticamente, pero con rasgos claros de intolerancia, sin escrúpulos y con ambición infinita, puede convertirse en dictadura a medida que vaya observando que pierde popularidad, hasta convertirse en minoría. En ese momento se da cuenta de que se le hará imposible mantener el control del poder y decide romper el “hilo constitucional” para seguir conservándolo.

Mientras el pueblo vaya aceptando elegir, una y otra vez, a quien ostenta el poder sin escrúpulos, el sistema democrático seguirá siendo parte de su agenda, pero en el momento en que éste observe que podría perder el poder, se harán presente las condiciones autocráticas que el jerarca desea para mantener el control.

Las dictaduras buscan una sola meta: aniquilar cualquier iniciativa libertaria. Su objetivo es tener sumisos que trabajen para el régimen sin cuestionar nunca su mandato. De esta forma, logran esclavitud perpetua y masiva.

Reprimir, encarcelando, hiriendo o asesinando a quienes protestan pacíficamente; allanando viviendas sin órdenes judiciales; amenazando a huelguistas; deteniendo vehículos y bajando a sus ocupantes; destituyendo alcaldes, juzgándolos y emitiendo sentencias expresas, son las características de una dictadura, cualquiera, escoja una: En Chile, con Pinochet; en República Dominicana, con Trujillo; en Cuba, con Castro; en nuestra Venezuela, con Pérez Jiménez y ahora Maduro.

La mayoría de los dictadores de nuestro continente eran militares, mismos que ejercieron con crueldad y represión sus mandatos. Esta supuesta revolución fue dirigida por un militar que, aunque fue electo en democracia, se atornilló poco a poco en el poder y escogió el sistema socialista como plataforma para lograrlo.

Nicolás Maduro terminó haciendo lo que es inevitable hacer en todos los sistemas socialistas, que dicen dirigirse hacia el comunismo. El cambio que se necesita realizar para vivir en las condiciones que requiere el comunismo son tan abominables que debe reeducarse a toda la población, quiera o no hacerlo... y aun así no lo logran. Cuba tiene más de 50 años intentándolo y aún no lo logra.

La única forma de reeducarse en un sistema socialista, es bajo mandato dictatorial. Lo que hoy está pasando en las calles de toda Venezuela, es la resistencia de un pueblo a someterse a los designios de un “comunista” que, conociendo la improbabilidad histórica de la implantación del comunismo y su “dictadura del proletariado”, terminará imponiendo la “dictadura de los enchufados”.