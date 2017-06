Dios tricolor

05:20 AM Sabiendo que las cosas del hombre no le son ajenas a Dios, en los últimos tiempos las celebraciones litúrgicas se han visto conmovidas también por los hechos acaecidos en el país

Jesús Millán

Desde Puerto La Cruz.- Sabiendo que las cosas del hombre no le son ajenas a Dios, en los últimos tiempos las celebraciones litúrgicas se han visto conmovidas también por los hechos acaecidos en el país en estos meses. La gente se ha volcado como nunca a asistir a la iglesia, tales son los tiempos que vivimos.

Así se ve entonces a las señoras entradas en años que se arrodillan cerca del altar, y que van desgranando como si fueran perlas valiosas, las cuentas de un rosario ya amarillento de tanto correr por entre esas manos arrugadas que porfiadamente lo deslizan una y otra vez, mientras un murmullo sordo recorre las naves del templo, todas oraciones ininteligibles en principio, pero de las que uno ya conoce el contenido, plagadas de ruegos y peticiones elevadas una y otra vez sin descanso.

También están los recién llegados y poco frecuentadores de las cosas de Dios, que se sientan en los últimos puestos mirando para los lados y pendientes de lo que hacen los demás feligreses para ellos hacerlo. Estos por lo general hacen una plegaria silenciosa y discreta desde sus puestos, interrumpidos a ratos por los otros fieles que van llegando y piden permiso acomodándose entre los puestos vacíos, inocentes de ser los involuntarios culpables de hacer tierra en las comunicaciones celestiales de terceros para con Dios.

Y empieza la misa con su mensaje tantas veces anunciado y que de sabido se hace necesario repetirlo desde hace dos mil años: Dios vive entre nosotros. Lastimosamente, además del mensaje esperado, se hace también la dolorosa relación de los muertos en las protestas de los últimos meses. Cada domingo se eleva la petición de que la luz perpetua ilumine a aquellas almas que han encontrado el camino del cielo de las formas más dolorosas e incluso indignas, todas ellas ajenas a la intervención divina y responsabilidad absoluta de la imperfecta condición humana, o la falta de esta.

Llega la homilía. Mientras fluyen los llamados a la paz y a la concordia entre hermanos, es común escuchar los imperativos reclamos para lograr la verdadera justicia social y se cuelan entre los “María santísima” y los “Dios todopoderoso”, muchos “viva la democracia” y bastantes más “viva Venezuela” acompañados en ocasiones con ondeantes y triunfales banderas tricolor, como ofrendas elevadas al cielo, en cola de espera por oportuna respuesta.

Termina la misa, en medio del recurrente deseo colectivo de que las plegarias sean escuchadas por el Altísimo, y por qué no, respondidas a su tiempo, que dicen que es perfecto, pero del que no cabe duda que no es el mismo de los hombres.

@ElMalMoncho