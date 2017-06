05:01 AM Medina Angarita pacificó al país y legalizó los partidos políticos, entre ellos al Partido Comunista. Pérez Jiménez dejó una red de autopistas e infraestructura importantísima

Pancho Aguilarte

Desde Barcelona.- Será que Nicolás Maduro en su sano juicio pensará que puede ganar una elección en Venezuela con estas circunstancias? Tendrá esa capacidad de “daltonismo político” para ver de otro color el negrísimo panorama del país? Si eso es así, como lo demuestra a diario en prensa, radio y televisión, entonces hay que concluir que el Presidente no tiene el juicio sano y el daltonismo político es una muy seria posibilidad de su trastorno mental.

Porque si algo está más que claro, me atrevo a asegurar que para más del 90% de la población, es que las condiciones económicas, políticas, sociales, alimentarias, sanitarias, de seguridad, desempleo, corrupción y cualquiera que usted desee agregar, son terriblemente negativas.

Afirmar que va a imponer la elección de una Asamblea Constituyente con el voto de los venezolanos es un síntoma, quizás el peor de la aguda crisis mental que padece. Es imposible movilizar más allá de un cinco por ciento de la población electoral para que de su afirmativo para elegir los constituyentistas, y eso sin considerar que jurídicamente esa convocatoria carece de legalidad y constitucionalidad, al menos que Nicolás esté en verdad ganando tiempo y la convocatoria sea una táctica para equilibrar las acciones opositoras.

Me explico: si la oposición no enfría las calles, entonces yo convoco a una Constituyente y tengo un arma para cuando se tenga que negociar “dejen la calle, yo retiro la convocatoria.” Si eso es así, entonces el tipo no está demente sino que se jugó la peor carta, pero carta al fin.

Porque vamos a estar claro nadie puede negar que estamos en dictadura, más blanda que la penúltima que padecimos pero dictadura al fin, pero una dictadura sin ningún logro, porque la de Juan Vicente Gómez trajo paz, pagó la deuda externa que se traía desde la guerra de la independencia.

La dictadura de López Contreras echó las bases para la modernización del país, creó el Seguro Social, promulgó la Ley del Trabajo y la escuela de aviación, entre otros logros importantes.

Medina Angarita pacificó al país y legalizó los partidos políticos, entre ellos al Partido Comunista. Pérez Jiménez dejó una red de autopistas e infraestructura importantísima para el desarrollo de la nación y la seguridad ciudadana aun es recordada por muchos venezolanos.

¿Pero Maduro? habrá algo que podamos destacar como positivo? Si usted lo sabe amigo lector, por favor hágamelo llegar porque yo en verdad no lo encuentro, a pesar de que manejaron el mayor presupuesto en toda la historia de la República, el más grande apoyo popular a gobierno alguno, y el más estricto control sobre todos los poderes públicos; y por si fuera poco, el apoyo incondicional de las fuerzas armadas nacionales y del concierto internacional de naciones.

Con todo eso lucía imposible que fracasaran pero decidieron entregar el destino de la nación y el de ellos mismos a la oscuridad de Cuba y a los hermanos castro. Mayor estupidez y torpeza política jamás habíamos visto en Venezuela.