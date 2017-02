Entre la maldición y la bendición

Henry Cabello

Desde Puerto La Cruz.- En una región situada al sur del norte y al norte del sur, nació una vez una hermosa niña que prometía cambiar la vida de todo un pueblo. Se dijo que era la hija de ese mismo pueblo, pero en realidad, fue alumbrada por unos seres nobles que creyeron parirla para el beneficio de todos. Solo que al momento de nacer, un hada benévola le otorgó la bendición de una vida eterna.

Ella envejecería, moriría y luego renacería, una y otra vez, de padres diferentes, pero todos sus progenitores fingirían que sería, de nuevo, la hija del pueblo.

La bruja del lugar, envidiosa y vengativa, cuando se enteró de aquello, la maldijo con una terrible y dolorosa maldición: sería violada sin cesar por sus padres en todas y cada una de sus vidas. Así, su nacimiento repetido, sería el anuncio de una nueva promesa y su vida se desarrollaría pasando por la adolescencia, la juventud y la madurez, en medio de grandes sobresaltos. Tendría defensores y detractores, pero la maldición de la bruja se cumpliría inexorablemente: era violada repetidamente por quienes decían ser sus padres, bajo la indiferencia de todo el mundo. Incluso, en ocasiones, sus propios progenitores la mataron, pero solo se cumplía la bendición del hada: volvía a nacer. Envejecía, moría y de inmediato renacía con nuevos ropajes. Pero el ciclo continúa repitiéndose hasta el día de hoy. La gente solo se acuerda de ella a ratos. Cuando les conviene exhibirla.



Y así fue. La niña creció y floreció, solo para ser violada, mancillada y vituperada por los mismos que se acreditaban su paternidad. Se dice que era una hija bastarda de otra que una vez fue joven como ella. Se dicen muchas cosas. Pero lo único cierto es que, tanto la bendición del hada, como la maldición de la bruja, siguen cumpliéndose inexorablemente. Y seguirá así, hasta que sus padres entiendan que no se trata de su hija, sino de ellos mismos. Desde que nació la primera vez, hasta el día de hoy, ha vuelto a renacer más de 20 veces. ¡Y todavía hay quién piense que hay que volverla a matar y resucitarla de nuevo!

El nombre de aquella niña es “Constitución.” Y en su nombre, como en el de su prima hermana, Libertad, se han cometido los peores latrocinios y delitos contra el pueblo, contra sus propios supuestos “padres.” Hoy, conversando con uno de esos pretendidos “padres“, descubrí el secreto para conjurar la maldición de la bruja. Basta con mirarnos a nosotros mismos y aceptar que, mientras sigamos ocupándonos de nuestras ventajas y beneficios personales, en lugar de descubrir que al comprometernos todos con los logros colectivos estaremos a la vez logrando nuestros objetivos personales, no habrá necesidad de matar a la princesa, sino simplemente de someternos todos a sus designios.

No es el cambio de nombres lo que necesitamos para salir de la oscuridad que nos envuelve. Es entender que la maldición no era contra la niña, sino contra nosotros mismos. Les cuento que mientras nuestra niña nació en 1811, un año después, en Cádiz, España, nacía otra, que nos obligaba a obedecerla sin habernos consultado. Y durante 7 años fuimos sometidos por ella. Es que el problema no es de la letra, sino de la acción. ¿La culpa es del sapo o de la estaca? Tenemos la niña, pero permitimos que la violen en nuestra presencia. No se trata de fulano o zutano, sino de nosotros mismos. Abramos los ojos, somos nosotros los que debemos decidir entre dictadura o democracia. Entre la maldición o la bendición.