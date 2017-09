¡Escúchanos Virgencita!

Jesús Millán

Desde Puerto La Cruz.- Hola Virgencita. Como todos los años te escribo para hacerte mis peticiones, pendiente de que ya se encuentra cercana la fecha de tu conmemoración. A veces pienso que te resulto fastidioso, pero como veo que no me dices nada ni protestas por lo seguido con que recurro a ti, aprovecho y te elevo mis ruegos a ver con qué me puedes ayudar con esa palanca que tú tienes.

Ay Virgencita, ahora resulta más frecuente ver gente pidiendo comida o dinero en las calles, cuando no están revolviendo entre los pipotes en la basura. Por aquí mismo, cerquita de la casa, tú ves a grupos de personas esperando que saquen la basura en la tarde, para empezar a romper bolsas y buscar entre los desechos algo con qué calmar el hambre, que en estos tiempos abunda y es mucha. Por favor, pido por tu intercesión para proveerles diariamente de algo decente para llevarse a la boca.

En cuanto al sistema de salud, no ha cambiado mucho desde la última vez que te pedí ayuda para ver si mejoraba. En este país nadie se puede enfermar: si no te mata una epidemia de algo, te mueres de mengua porque no hay dotación en los hospitales ni ambulatorios, y ni te cuento de los precios de las medicinas. Cunde el temor entre la población porque muchas veces el diagnóstico de enfermedades graves se convierte en una cruz que no sólo tienen que cargar los propios pacientes, sino también sus familiares. Virgencita, invoco tu misericordia para que les allanes el camino para su recuperación y consuelo.

Mira Virgencita, la economía tampoco nos está ayudando.

La mayoría de la población hace de todo para estirar el sueldito hasta lo imposible, y tú ves como la gente llega al final del mes casi que frenando en el hierrito. Todos tenemos que brincar de mercado en mercado tratando de buscar los precios más económicos, y a cada rato nos oyes implorando por un milagro de tu parte para poder poner un plato de comida sobre la mesa. Demasiada gente se está yendo a la cama en las noches sin probar bocado, además de no tener la certeza de si van a probar bocado al otro día. Te ruego que metas tu mano para que pongas a su alcance el pan de cada día y puedan saciar su hambre.

Por favor Virgencita, ilumina la conciencia de los políticos para que piensen más en el país y menos en sus propios intereses. Que cesen los desacuerdos entre los partidos y que los grandes problemas del país puedan ser resueltos con equidad y justicia. Te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén.

