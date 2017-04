Hasta que caiga la dictadura

06:05 AM Porque la unidad no es una cuestión de posturas o declaraciones, sino de acciones concretas. Han dicho que el país está por encima de cualquier aspiración personal

Henry M. Cabello

Desde Puerto La Cruz.- En varias oportunidades anteriores afirmamos que el día que todos los dirigentes opositores se decidieran a convocar una marcha y se pusieran, unidos firmemente, al frente de ella, el pueblo los seguiría masivamente. Y allí lo tiene usted, amigo lector: millones de venezolanos protestando a diario al lado de sus líderes, con disciplina, esperanza y fe. Porque la unidad no es una cuestión de posturas o declaraciones, sino de acciones concretas. Han dicho que el país está por encima de cualquier aspiración personal. Que el problema no es de diálogos falsos o golpes de pecho, sino de realidades dramáticas que exigen – sin concesiones– no un cambio de gobierno sino de sistema.

Es obvio que el desafío va mucho más allá de elecciones regionales. Estas son necesarias e inaplazables, pero no son el objetivo inmediato. No pareciera que el camino a seguir tenga necesariamente que transitar por unas elecciones de gobernadores y alcaldes para luego y desde allí, emprender el cambio de régimen. Creo que el pueblo ya ha sufrido suficiente para seguir sometiéndolo a nuevos procesos electorales sin que haya un cambio en Miraflores. Sin embargo, aclaro que, de ser el caso, acudiré a votar en cualquier proceso que se plantee, así algunos extremistas radicales me acusen de ser colaborador o de traidor a la causa. Nunca más me abstendré.

Y procedo a elaborar esta posición. Ya conocemos de sobra las artimañas del régimen para intentar disfrazar su vocación dictatorial. Hemos visto variados ejemplos de las maneras como los cubanos se las arreglan para maquillar una feroz dictadura y hacerla aparecer, ante los ojos del mundo, como una supuesta “revolución del pueblo”.

Expertos en la manipulación, la denuncia artera, el disfraz, la desinformación y en habilidades para hacerse aparecer como las víctimas de un tal imperialismo que sigue sin aparecer por ningún lado. Y también son expertísimos en el arte de dividir y de lanzar acusaciones sin fundamento. Por allí vimos a un supuesto político que se declara de “derecha” y que ataca inmisericordemente a la MUD, a sus dirigentes y a cuanto bicho de uña se le antoje. Al parecer, según ese sujeto todos somos “colaboracionistas”, todos, sin excepción, menos ellos (si es que alguien lo acompaña en ese delirio). Este mismo tipo afirmó en noviembre del 2015 que los resultados de las parlamentarias ya habían sido “negociados” entre la MUD y el gobierno. El supuesto “acuerdo” consistía en que la oposición sacaría unos 60 diputados y el gobierno el resto.

Exigía vehementemente: “Hacemos una enfática exhortación...a que no se presten a esta descomunal farsa...y a retirarnos todos del CNE...”. Afortunadamente nadie lo escuchó o no le hicieron caso. Pero este personaje, a quien no calificaré de “colaboracionista”, sino más bien de radical enloquecido, no logra otra cosa que inclinar la balanza hacia el platillo de la dictadura. En todo caso, son lo que ellos mismos acusan de ser a otros: “colaboracionistas”. Pendejos, los llamaría yo en un lenguaje más vulgar y sencillo. Porque mientras se desgañitan difamando al liderazgo opositor, nuestros diputados, nuestros dirigentes y nuestros muchachos exponen diariamente sus cuerpos a las balas de la represión.

El pasado miércoles, la OEA convocó a la reunión de cancilleres. La Carta Democrática avanza. Otro triunfo. Pero no puedo impedir que un ominoso sentimiento de amargura empañe esa alegría cuando pienso en ese joven de 20 años asesinado vilmente, llamado Juan Pablo Pernalete, promesa del deporte y esperanza truncada de futuro. Razón de más para seguir en las calles y no salir de ellas hasta que caiga la dictadura.