Ingenio y talento

Henry M. Cabello

Desde Puerto La Cruz.- Dos personajes insignes que nos dijeron adiós esta semana: Iván Loscher y Sofía Imber. Ambos imprescindibles e intransigentes. Entregados a la búsqueda de la perfección en sus respectivos oficios y radicalmente venezolanistas. Nos dejan un vacío enorme y me pregunto: ¿Habrá quién ocupe ese lugar en el futuro cercano? ¿Nos estaremos quedando sin referentes...? En el medio de toda esta incertidumbre a veces conviene aclarar un tanto las aguas turbias. Fíjese, amigo lector, en el primer párrafo de nuestra columna de la semana pasada citábamos el caso de Ecuador. Si los candidatos de la oposición, dejando a un lado sus apetencias personales, hubieran acordado unirse, hoy habría en ese país un Presidente electo en primera vuelta con más del 60% de los votos. Pero con una oposición dividida entre 7 candidatos, todavía el miércoles no había seguridad de que se pudiera ir a una segunda vuelta. El gobierno, en lugar de condolerse de su obvia derrota, insiste en su “triunfo” con un 40% de los votos. O sea, como dijimos, gana la mayor minoría. Y eso anula el principio democrático del gobierno de las mayorías. Pienso que Correa hará “lo que sea” para impedir una segunda vuelta. Obviamente, es algo perverso, pero me pregunto: ¿Nuestros dirigentes nacionales habrán aprendido algo de eso? Maduro y sus compinches, después del revolcón de hace un año, creen que sí. Por eso no quieren saber nada de elecciones. Pero una cosa son ellos y sus narcotraficantes, y otra es un pueblo militante y combativo en las calles. Solo que ese pueblo necesita líderes que piensen más en el país y menos en ellos mismos. Ya surgirán porque el caos suele durar poco.

Vamos a sintetizar. El comunismo es tanto una doctrina política como económica, todo en uno. No funciona. La democracia es una doctrina política que se basa no en el derecho del pueblo a votar, sino en su derecho a elegir sus gobernantes. Para que funcione, las elecciones deben ser transparentes, oportunas, libres y confiables. Además, la democracia permite diferentes posturas desde el punto de vista económico. Personalmente prefiero aquellas que se inclinan por el libre mercado sin mayores intromisiones del gobierno. Economía basada en la productividad, la competencia libre, libre flujo de los capitales y las inversiones, con algo de regulación que siempre hace falta para impedir desmanes comunes a nuestra naturaleza humana.

Además, es indispensable que el Estado garantice igualdad de oportunidades para todos. Con esa garantía se logra abolir los privilegios de castas, clases sociales y de grupos. La Ley está allí para regular los conflictos entre los individuos. Por eso es necesario un sistema judicial imparcial que garantice la aplicación igualitaria de la justicia, tal y como queda expresada en la Ley. Para lograrlo, es indispensable que la población tenga acceso a una educación de calidad. No basta con saber leer y escribir, sino hacerlo bien, es decir, que se tenga la capacidad de interpretar correctamente lo que se lee y de expresar correctamente lo que se escribe.

Las palabras claves, entonces, son: libertad y educación. Un buen gobierno es aquel que garantiza ambas. Ese es el desafío que enfrentaremos al salir de esta pesadilla, si es que queremos avanzar en nuestro desarrollo. Todo lo demás vendrá por sí solo. Un pueblo libre y educado, padecerá de menos enfermedades, sabrá hacer uso racional de sus recursos, solucionará sin violencia sus diferencias y conflictos y se desarrollará sin más limitaciones que las de su propio ingenio y talento.