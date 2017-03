La amenaza del fascismo

05:01 AM Recientemente, el Papa llamaba la atención sobre la inquietante subida de los fascismos y populismos en el mundo occidental, y muy especialmente en Europa y Estados Unidos

Bruno Renaud

Desde Caracas.- Recientemente, el Papa llamaba la atención sobre la inquietante subida de los fascismos y populismos en el mundo occidental, y muy especialmente en Europa y Estados Unidos.

Parece justificada la alarma sonada por ese profeta, tan alabado como poco escuchado. No nos toca hacer la lista de las naciones, la de los pueblos supuestamente cultos, inventores recientes de nuevas formas de fascismo.

El miedo y la exclusión son su esencia. Desde hace varias décadas, una serie de políticos han utilizado con éxito esta arma del miedo para hacerse elegir, y una vez logrado su objetivo, se han dejado llevar por la globalización de la economía neoliberal.

Excavar fosos y levantar muros: el miedo se va transformando en grito de cólera: “¡Váyanse!”.

Lo impresionante es que, por lo común – sobre todo en Europa, tanto oriental como occidental – no se trata de la reacción de los más pobres.

Ellos son generalmente más acogedores; vean el caso emblemático de Venezuela hacia los 6 millones de colombianos refugiados en nuestro país.

Es probable que los 80 millones de norteamericanos que se abstuvieron de votar formen parte del estrato más pobre. Pero en Europa, sobre todo, el miedo y la cólera son la reacción de las clases medias: afectadas por las crisis financieras sucesivas – desde el 2008 –, van perdiendo su poder de compra.

Esta situación es alarmante para todos. Para quien estudia la historia, sobre todo la del siglo XX, es evidente que las civilizaciones no son inmortales. Cuando los pueblos pierden confianza en sus líderes, se presentan peligrosas grietas en los sistemas políticos.

El año pasado, en un periódico de Bélgica, el diputado Jean Zigler, conocido socialista suizo, subrayaba la hipocresía de la ONU: defensora de los grandes principios universales, pero poco interesada en apoyar políticas concretas tales como la del derecho universal a la alimentación o la educación. “Un boletín de voto no llena la canasta básica”, reconocía el mismo Zigler.

La guerra generalizada tal vez no esté en puertas. Pero no pocas prácticas sociales, sí están acunando ese tercer conflicto mundial. Por eso, un optimismo beato sería insensato. Los seres humanos, sin gran progreso hacia la sabiduría, tienen la capacidad técnica para destruir el planeta en su totalidad, pero no saben a ciencia cierta cómo escapar a ese peligro.

Tiene razón el papa Francisco: la mayor amenaza, de cara a la guerra total, es la cantidad de desigualdades que va creciendo en el mundo entero. A plazo, los muros –en EE UU, Israel, Marruecos…- son portadores de violencia, la del fascismo político y espiritual.