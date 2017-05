La MUD y sus luchas

Virgilio Heredia

Desde Barcelona.- No pertenezco a ella, nunca he formado parte de su directiva, ni mucho menos intervenido en sus decisiones. Pero, eso sí, he defendido con mi pluma su existencia y sus acciones en esta lucha dura y compleja contra Maduro y sus adláteres. Los partidos que la integran y sus dirigentes, han sido formados en las luchas democráticas, civilizadas, han construido historia en el ejercicio del voto como herramientas para los cambios de gobierno durante muchas décadas.

Además, la MUD ha tenido la virtud de canalizar con éxito la intolerancia de algunos de sus integrantes, controlar el protagonismo de otros con intenciones distintas a la salida del régimen y en fin, la MUD se ha ganado el respeto del país opositor, y en estos momentos difíciles, es y seguirá siendo la referencia política para encausar las luchas contra el actual estado de cosas que nos dañan y oprimen.

Pero, y esto es cierto, la MUD en sus luchas, se ha encontrado con una locura de gobierno, que rechaza la vía electoral, que ahora inventa una constituyente espuria que pretende eliminar el derecho al voto, implantar un régimen comunista y gobernar el resto de los años por la vía del decreto, ayer escamotearon el referéndum revocatorio y las elecciones de gobernadores.

Ante esta arremetida gubernamental, la MUD se vio obligada a hacer uso de la Constitución, e inició la movilización popular de la protesta e exigir respeto a la Carta Magna, pedir elecciones y que sea el soberano que decida sobre la crisis política que vivimos, y el régimen en vez de canalizar estos pedimentos por la vía de la ley, lo que ha hecho es usar la represión que ha causado muertes y desolación, infiltrar sus movilizaciones para crear caos y miedo.

En relación a los últimos hechos violentos, saqueos nocturnos, bloqueos de calles realizados luego de cumplirse las acciones diurnas de la MUD, es pertinente señalar que las protestas pacíficas orientadas por su dirigencia, han estado rodeadas de una profunda descomposición social, que podría impulsar una rebelión social sin precedentes en el país, que nadie podrá controlar.

Hemos dicho, y lo repetimos, la peor crisis es la del hambre y acá en nuestro país hay mucha miseria, y Maduro lejos de ocuparse de esa tenebrosa y explosiva realidad, se inventa una constituyente que para nada servirá para solucionarle a los ciudadanos sus angustiantes problemas, e inventa planes represivos contra un pueblo desarmado que ruega soluciones a sus angustias.