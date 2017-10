La oposición en 3 y 2

Pancho Aguilarte

Desde Barcelona.- Es absurdo que los líderes de la oposición se estén atacando entre ellos, después de haber aceptado ir a elecciones regionales convocadas por la Asamblea Nacional Constituyente con el único propósito que tal acto les diera legitimidad y superioridad constitucional, como ha venido ocurriendo en la práctica.



Maduro había alertado, igual que Cabello, Delcy y hasta Iris Varela, que los nuevos gobernadores tenían que juramentarse ante esa instancia máxima de la dictadura, que goza de la protección y reconocimiento de las instituciones democráticas y cuyas decisiones, aunque jurídicamente ilegales e inconstitucionales, no pueden ser evitadas o desobedecidas precisamente porque no estamos en presencia de un régimen democrático, misma razón por la que no juramentarse ante ella deja el triunfo opositor en un acto fallido, sin fuerza para imponerse.



Eso debió ser considerado por los factores de la MUD y sobre todo ser sometido a la consideración de los venezolanos en asamblea de ciudadanos. Otro absurdo de la oposición agrupada en la MUD fue salir de inmediato a culpar a la oposición, no MUD, de la derrota, ignorando o premeditadamente conscientes, reconocer que el régimen había ganado la mayoría de las gobernaciones sin apelar al fraude, cuando todos sabemos que es imposible la transparencia y la objetividad cuando el árbitro en una proporción de 4 1/2 a cero está decididamente a favor del régimen.



La encrucijada en la que se encuentra por subordinar los intereses partidistas e individuales a los intereses del país obliga a una revisión profunda de sus actuaciones, a asumir la responsabilidad de esta situación y buscar junto a la sociedad civil una nueva unidad, con nuevos protagonistas y con una agenda clara, aprobada por la mayoría y con vocación de poder.



La decisión de juramentarse o no, no era fácil y no es ahora cuando había que discutirla, sino antes de que el acto comicial se realizara. Hay que valorar que nos encontramos en una profunda crisis: Los que con su voto dieron el triunfo en Anzoátegui, Mérida, Táchira, Nueva Esparta y Zulia desean ver a sus gobernadores en sus cargos, y los que sienten que fueron objeto de un gran fraude nacional, que piensan que ir a votar no tiene ningún sentido si la voluntad popular no va a ser respetada.

Destrabar este nudo gordiano es la difícil tarea que debe asumirse. Allí deben señalarse los errores y sus responsables, sincerarse en las posiciones políticas. Los Petain, Chamberlain, Churchill deben defender las razones y justificaciones que tienen para “dialogar” con el régimen o enfrentarlo hasta su derrota.