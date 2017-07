La postura de “hacerse el loco”

05:25 AM El gobierno se hace el loco con la crisis de la salud, con la quiebra y el robo en el Bandes, con el escándalo de Odebrecht, con el dictamen de la ONU

Antonio Ricóveri

Desde Puerto La Cruz.- ¡Que vigencia tiene la frase que pronunciara la prócer caraqueña Juana de Montilla contra el militar español Domingo de Monteverde aquel abril de 1812!: “¿Y para qué quiere usted gobierno si no escucha?”. Por lo tanto, sería Monteverde uno de los primeros en querer “hacerse el loco” en Venezuela ante los reclamos del pueblo.

Tras eso, vienen a mi memoria frases del mismo tenor de reciente data: El gobierno se hace el loco con la crisis de la salud, con la quiebra y el robo en el Bandes, con el escándalo de Odebrecht, con el dictamen de la ONU…

Y lo peor es que se seguirá “haciendo el loco” con todo aquello que le afecte, le perjudique o lo ponga en evidencia.

Y es en esa tónica de “hacerse el chalado” que el gobierno decidió “mirar para otro lado” el pasado domingo 16 de julio… Día de la gran consulta popular. Día de la gran gesta ciudadana democrática.

Día en que todo un pueblo, lleno de determinación, arrojo y compromiso, se pronunció en contra del fraude constitucional. Y el señor Maduro y sus disociados adláteres simplemente la omitieron, la ignoraron, la descalificaron… Porque era mejor “hacerse el loco” que asumirla.

Pero este “guión” no tiene nada de novedoso. Es solo la continuación de una ópera bufa donde tienen roles protagónicos el chantaje político, la exclusión, la politización de todo, un exacerbado proselitismo, un gran financiamiento de lealtades y la instauración de toda una red de limosnas y becas que no sólo le ha doblado la cerviz al pueblo humilde y hambriento, sino que poco a poco los ha acostumbrado a no trabajar y a depender de “papa gobierno”.

Lo triste es que aun después de muerto, la malsana práctica gobiernera de Hugo Chávez, de ignorar, engañar y manipular las necesidades del soberano sigue en boga pero en manos del señor Maduro, pues el “hacerse el loco” sigue siendo la norma, sobre todo, cuando es el ciudadano común quien decide participar en política y ejercer su derecho a reclamar, marchar, protestar o manifestarse por lo que cree correcto.

Lo lamentable es que seguimos a merced de un gobierno que “se hace el loco” con la crisis humanitaria, pero condiciona (cuando no, limita) la participación política del venezolano a su capricho y de acuerdo con sus reglas.

Seguimos a merced de un gobierno que “se hace el loco” con el desabastecimiento y la escasez, pero de forma aberrante excluye la voluntad de más del 80% de los venezolanos que tienen derecho a decidir el destino de su país.

Seguimos a merced de un régimen que “se hace el loco” con la inseguridad y el “pranato” existente, pero sobrepone en todo momento su interés partidista sobre los intereses de la nación.

Seguimos a merced de un régimen que “se hace el loco” con la corrupción y el tráfico de drogas, pero insiste en infiltrar todas las instancias, todos los entes, todos sindicatos, gremios, centros de estudiantes en la procura de imponer una constituyente que sólo les satisface a ellos.

Al final de todo amigo lector, pareciera que cualquier cosa es posible en tiempos de revolución. Desde la insania, traducida en el comportamiento pintoresco de Jefes de Estados, hasta el seguir engañando, manipulando, desinformando, distorsionando la realidad, y “haciéndose los locos” ante cualquier reclamo o denuncia del pueblo, porque desde hace rato esta satrapía que hoy nos gobierna perdió la capacidad para resolver hasta el más sencillo problema.

Así de simple.