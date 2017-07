La República somos nosotros

05:05 AM La economía se comporta de acuerdo con las decisiones políticas que se tomen, y, si los políticos no entienden que lo más importante es la economía, simplemente fracasan

Henry M. Cabello

Desde Puerto La Cruz.- Si algún extranjero desprevenido quisiera saber cómo está la economía en Venezuela, le bastaría con saber que los PNB y los GNB en la frontera están exigiendo que las coimas se las paguen en pesos colombianos. Mucho se ha insistido en el debate, un tanto inútil, sobre que es más importante y urgente: la política o la economía. Y digo “inútil” porque son dos ligaditos. La economía se comporta de acuerdo con las decisiones políticas que se tomen, y, si los políticos no entienden que lo más importante es la economía, simplemente fracasan en su gestión. Usted solo tiene que pensar hasta dónde hubiera llegado Chávez, si hubiera utilizado el poder y los inmensos recursos de los que dispuso, para lograr que el país se catapultara a los primeros lugares de desarrollo del mundo. Pero así suele suceder, su miopía no solo lo hundió y lo relegó a los lugares más despreciables de la historia, sino que nos arrastró a todos nosotros con él.

De manera que cuando hablamos de un cambio urgente, no solo nos referimos a las libertades políticas, sino a un urgentísimo giro de 180 grados en la administración de nuestros recursos. Que los tenemos, a pesar del empeño que han puesto en destruirlos. Y además contamos con el recurso más relevante de todos: un capital humano con enorme talento, disposición al trabajo y creatividad para enfrentar angustiosos problemas.

Cuando hoy acudamos masivamente a votar, esos tres “SÍ” por Venezuela, serán, parafraseando al astronauta Armstrong en 1969: un pequeño paso para cada uno de nosotros, pero un gigantesco salto hacia adelante para el país. No nos costará gran cosa el salir de nuestras casas y hacer una cola para llenar una papeleta en esta consulta popular. Pero el hacerlo representará una gran diferencia para el país y para el mundo que nos observa con atención. Naturalmente, no faltará quién opine que es una pérdida de tiempo, que es un esfuerzo inútil, etc. O quién prefiera hacerle caso al saltimbanqui del Zulia, ese Arias Cárdenas, el gallinazo, quién nos reta a coger los fusiles. Olvidan que las balas del pueblo están en los votos. Y contra ese tipo de municiones no hay refugio que valga. Quedarán en evidencia. Por eso están temblando y reaccionan con todo tipo de amenazas.

Por eso quiero invitarlo, amigo lector, a que no deje pasar la oportunidad. Quizá usted no haya ido a las marchas y manifestaciones. O se queje de los trancones y plantones. O tenga su propia opinión acerca de cómo se debería conducir la oposición. Pero no me podrá negar que el simple acto de votar, de sufrir posiblemente un poco de incomodidad, resulta más valioso que todas las protestas juntas. Es que esa es la única manera civilizada que conocemos (por ahora) de que el pueblo se exprese y exponga su voluntad. Es lo que a final de cuentas estamos exigiendo. Es por lo que luchan esos guerreros del asfalto exponiendo sus pechos desnudos a la infamia de las balas, perdigones y bombas.

Y digo pequeño paso, porque individualmente no cuenta gran cosa, pero cuando nos unimos y nos sumamos todos, la montaña de votos crece como una marea incontenible. capaz de arrasar a su paso todo el oscurantismo y toda la maldad de los dictadores. Y esta vez, somos nosotros los protagonistas. Los actores de primera fila. Sin tener de por medio a la oficina electoral del gobierno, mal llamada CNE, ni Plan República, ni mercenarios camuflajeados como soldados. En esta oportunidad, mi querido amigo, la patria se alza, con decisión, coraje y valentía. Este domingo la República somos nosotros.