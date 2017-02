La salida más cerca

05:00 AM Es cuestión de tiempo para que las diferencias afloren en disidencias y presiones. Los reformistas saben que no tienen otra opción que acelerar la ruptura

Pancho Aguilarte

Desde Barcelona.- Este 2017 presagia que no terminará sin un sismo político en Venezuela. Las piezas se mueven aceleradamente y las opciones se reducen. El gobierno civil no da para más. El Presidente no tiene la capacidad para mantener por mucho tiempo la unidad interna.

Es cuestión de tiempo para que las diferencias afloren en disidencias y presiones. Los reformistas saben que no tienen otra opción que acelerar la ruptura y ofrecer una salida más en sintonía con las formalidades que la democracia exige. Es imposible que este desastre hecho gobierno pueda mantenerse por mucho tiempo. Es más, sólo la lealtad de la Fuerza Armada Nacional (FAN) los mantiene y ambos lo saben. El gobierno cada vez da más participación al sector militar en altos cargos y los coloca en áreas claves de la economía.

Sin embargo, ya los venezolanos y el mundo saben que el gobierno se mantiene gracias al apoyo y determinación de la FAN y muy especialmente del componente Guardia Nacional.

Es evidente entonces que el precio a pagar sería muy elevado, lo que podría conducir a una toma total del poder o a la obligación de los militares que se recomponga el juego democrático y reiniciar el sendero electoral. Esa disyuntiva debe estar pasando por las cabezas del alto mando militar y no pasará mucho tiempo para que lo asuman. No hay más remedio. Ellos saben lo que se están jugando y saben también que es imposible seguir dándole soporte a un régimen donde lo que sobresale es la corrupción, la incapacidad y el desprecio por los más elementales derechos ciudadanos. Así que Venezuela este mismo año y bien pronto será sacudida por la decisión que necesariamente tendrá que tomar la Fuerza Armada Nacional. Veremos entonces: celebración de elecciones regionales con garantías de respeto a los resultados o la instalación de un triunvirato militar civil con un período de transición mientras se reordena la institucionalidad y la economía.

La cada vez mayor restricción del ejercicio democrático y la subordinación descarada de los poderes públicos al Ejecutivo imposibilitan que el gobierno siga desempeñándose sin que genere rechazo y repudio, incluso dentro de sus partidarios y aliados, tal como lo sugiriera el Partido Comunista de Venezuela, con un valor cualitativo más que cuantitativo en el Polo Patriótico que hipotéticamente da soporte político al régimen, pero al que cada vez más se le deja de lado en las políticas que se implementan y que sólo dependen de Maduro, Cilia, Diosdado, los hermanos Rodríguez y Vladimir Padrino. Por los lados de la oposición también se mueven en esta dirección. De allí los tres grupos que se han conformado alrededor de ese propósito.

Ahora se ha sumado el elemento Trump al escenario político, con un peso nada desestimable a la hora de los resultados.