José Félix Díaz Bermúdez

Desde Lechería.- Las sociedades democráticas para superar agudísimas crisis exigen muchas veces como obra de responsabilidad política la formación de un gobierno de unidad nacional.

Lo hizo Venezuela luego de la dictadura de Pérez Jiménez durante el Gobierno Provisorio de 1958 y el mandato de Rómulo Betancourt; lo hizo España al superar la dictadura de Franco con la coalición que dirigió Adolfo Suárez que logró, con amplio consenso nacional, la Constitución de 1978; lo hizo Chile, en 1990, al concluir la dictadura de Pinochet a través del Gobierno de Unidad Nacional de Patricio Aylwin; lo hizo en Nicaragua el FSLN contra la dictadura de Somoza mediante un Gobierno Provisorio de Unidad Nacional que demandó “la efectiva participación de todas las fuerzas políticas y sociales”, “salvar a Nicaragua de la catástrofe social, económica, política y moral”, “un nuevo ejército verdaderamente democrático y nacional” y formar el “Patrimonio de Reconstrucción Nacional” al expropiar los bienes mal habidos por el régimen.

La unidad nacional es pluralismo, integración y reconstrucción; es desarrollar una política común con objetivos consensuados para salvar a la República, sus instituciones, alcanzar la gobernabilidad democrática, la vigencia de las libertades y derechos y rescatar la credibilidad en el país.

La unidad nacional no la hace un individuo, un partido, un grupo y menos quien se oponga al interés general. La unidad la hacen todos, no margina, no persigue el pensamiento ajeno, no transforma al adversario en enemigo, no conculca el derecho del otro.

Venezuela necesita unidad para la libertad, para la democracia y para defender a la Constitución. Unidad para la tolerancia y el reencuentro; unidad para respetar la dignidad humana y castigar la corrupción; unidad para recuperar el equilibrio, los fines del Estado, la primacía de la sociedad y dirigir con acierto a la nación. Unidad que junto a la justicia reivindique el bien común.