Las tres bichas

Antonio Ricóveri

Desde Puerto La Cruz.- Aún recuerdo cuando el finado comandante utilizó la terrible expresión “la Bicha” para referirse a la Carta Magna de 1999.

En aquel entonces, todos esperábamos que esta naciente Constitución (a pesar de haber sido ofendida con tal palabreja), nos diera el fondo y la forma legítima necesaria para avanzar y despuntar como nación, pero no fue así... Al muy poco tiempo empezó a ser abusada por sus progenitores, muchas de sus leyes comenzaron a ser burladas, sus articulados piadosos empezaron a ser manipulados, y disímiles apartados cándidos que nos hacían parecer “civilizados” finalmente sustentaron abusos, atropellos y tropelías.

Una muestra de ese rol un tanto fallido de esta novel Constitución fue que a pesar de que se elevaba sobre sus iguales con explícitas consideraciones sobre los derechos humanos, no evitaron que dichos derechos les fueran violados, cercenados, a muchos hermanos venezolanos, incluidas torturas bien documentadas, a tal punto que aún hoy nadie ha sido castigado.

Es así como esta “primera Bicha” bien intencionada, que prometía de todo pero que no garantizaba nada, resultó desdibujada producto de la interpretación malsana de leguleyos oficialistas apoyados.

La segunda Bicha del régimen es “la no escrita”, y es aquella que alude al comportamiento en la práctica de estos sátrapas, hampones a carta cabal, los cuales vienen implementando de forma paralela al texto legal un verdadero corolario delictivo donde yacen verdades inconfesables, suerte de refugio de bajas pasiones y asuntos sórdidos, que salen a relucir en cada acción y que han degenerado en las mafias maduristas con alcances infinitos. Entre estos “principios” no escritos tenemos:

1.- Póngame donde “haíga”: Aunque este accionar tiene su origen en la democracia, hoy ha sido interiorizado con intensidad por estos malandros. Alude al sueño de todo aquel que estando “en el propio ladre” (léase: pelando), sueña con la oportunidad de “hacerse de unos reales sin mucho esfuerzo”, gracias al lugar clave donde aspira a laborar.

2.- ¿Cuánto hay pa´ eso?: Este es el estatuto más arraigado en la revolución. Se evidencia en todos los ministerios, dependencias públicas, gobernaciones y alcaldías oficialistas, donde todo el personal está a la caza de beneficiarse con más dinero, aparte del que ya percibe. Tiene su orgulloso cenit en los círculos castrenses y en la cúpula del Psuv.

3.-. ¡Lo mío me lo dejan en la olla!: Este principio da por sentado que en cualquier repartición ilegal de bienes, recursos o cualquier cosa que vaya en contra de los intereses del colectivo, todos los enchufados esperan “su tajadita” aunque no estén presentes. Este principio está extendido a todo nivel y del cual no se salva nadie porque es el parecer de estos bandidos que “hasta el que mueve un papelito de una oficina a otra”, tiene derecho a parte del botín.

La tercera Bicha, es esa que nació muerta producto de un fraude constituyente, pero que en el mejor estilo de “Levántate Lázaro” sigue amparando fechorías, excesos y crímenes de la mano de una cuerda de bodoques “constituyentistas”, los cuales, en la procura de eternizar a Maduro en el poder y los problemas que él representa, están dispuestos a bajar su cerviz a cambio de beneficios.

Finalmente, amigo lector, mientras el país se derrumba, las tres bichas se consumen victimas del estigma: “Cogiendo aunque sea fallo porque este barco se hunde”.

Así de simple.