Lo que dura el viento en un chinchorro

Henry M. Cabello

Desde Puerto La Cruz.- Seguimos con este escenario de horror. Con las discusiones interminables de siempre. Que si los muchachos deben o no deben hacer barricadas. Que si deben atacar o no a los esbirros de la dictadura. Que no se debe tomar la justicia por las propias manos. Que correrá sangre inocente. Que los saqueos no son la vía porque empañan las luchas de calle. Que si se debe o no se debe negociar con una dictadura genocida. Hay quienes piensan que cuanto bicho ande por allí con una franela roja, hay que cortarle la cabeza y punto. Que esto no hay manera de resolverlo sino a plomo limpio. Que si Trump debe ponerse los pantalones y hacer como en Panamá. Tres días de marines, unos cuantos misiles y ¡sanseacabó!

Que la MUD es culpable de andar negociando bajo cuerda un arreglo para ellos cuidar sus puestos y que todo quede como si nada. Que la AN es culpable porque no nombró a los magistrados del TSJ, destituyendo a los anteriores, cuando pudo hacerlo. Ídem con el CNE. Ídem con la Fiscalía y la Contraloría. Que si los militares de los mandos medios son unos zánganos cobardes porque ya se debían haber levantado y obligado a los generales a salir corriendo. Que hay que permanecer en la calle. Calle y más calle. Que si estar en las calles es inútil porque pueblo no tumba gobierno. Que los estudiantes son unos indisciplinados anárquicos que no obedecen y no escuchan a nadie. Que los muchachos se están sacrificando como carne de cañón inútilmente, porque a cada muerto lo lloran un par de días...y a otro perro con ese hueso. Que si les falta dirección y organización. Que unos los aplauden como valientes escuderos que protegen a los manifestantes. Que otros los denuncian como guarimberos que solo logran sembrar el caos. Que si hay que participar en la Constituyente para que no nos pase como en el 2005 que le regalamos la AN al gobierno. Que hay que llamar a una huelga general ya. Y tantas y tantas opiniones que no alcanzan las orejas para escucharlas todas ni la mente a digerirlas.

Y lo más triste es que pareciera que cada quien tiene su poquito de razón. Pero si uno pone atención a lo que ve y escucha, encontrará que el país de hoy es diametralmente diferente del que era hace tres meses. A pesar del silencio, la indiferencia y la apatía de los medios nacionales, no pasa un día que Venezuela no aparezca en los noticieros internacionales. Y esos noticieros dan cuenta de un país que está inflamado por los cuatro costados. Al menos ya no somos ignorados. Pero mientras en la OEA siguen dando vueltas, y los expresidentes declaran su rechazo a la farsa constituyente, y el Parlamento Europeo declara y pronuncia la “profunda preocupación” con la que ven lo que nos sucede, nuestros muchachos continúan enfrentando los proyectiles asesinos de la GNB, la PNB y los delincuentes disfrazados de colectivos, engrosando el tenebroso listado de los caídos.

Simultáneamente se arma un escándalo porque Goldman & Sachs compró bonos de Pdvsa a un 69% de descuento. Que esa operación le produjo al dictador unos 800 millones de verdes para comprar más bombas y pagarles a sus sicarios. La AN declara que cuando llegue el momento de redimir esos bonos, la firma gringa tendrá problemas porque la operación no fue autorizada por el parlamento. Pero, curiosamente, nadie dice nada de los 9 mil millones de USD que recibe a diario la dictadura por venderles petróleo a las petroleras gringas. Y uno se pregunta: ¿Qué pasaría si Trump le pone un impuesto impagable al petróleo venezolano? ¿Cuánto duraría la dictadura sin real? Creo que menos de lo que dura el viento en un chinchorro...