Lo que queremos y soñamos

05:05 AM El año pasado escribí un artículo sobre aquella barbaridad chavista (perdonen la redundancia) de la que ya nadie habla

Henry M. Cabello

Desde Puerto La Cruz.- El año pasado escribí un artículo sobre aquella barbaridad chavista (perdonen la redundancia) de la que ya nadie habla, de crear una moneda de intercambio internacional que bautizaron “SUCRE” (¡Pobre Gran Mariscal!) y que resultó un estupendo fracaso. Olvidaban (¿O ignoraban?) los economistas rojos, que Ecuador ya había tenido una moneda con ese nombre y que la inflación, que por cierto “solo” llegó al 840% anual, obligó al gobierno a emitir billetes de alta denominación: de 5 mil, 10 mil, 20 mil y 50 mil sucres hasta que el cambio llegó a los 25 mil Sucres por dólar en 2000, cuando definitivamente se dolarizó la economía y desapareció el sucre. Aquí está pasando lo mismo, pero peor. Porque allá los billetes sí llegaron a circular, mientras que nosotros solo los vemos en los anuncios y el de cien sigue como Johnny Walker, tan campante.

Uno pensaría que es una cuestión elemental, de economía básica, el comprender que los fenómenos económicos solo obedecen a sus propias leyes, bien conocidas y estudiadas. De todas esas leyes, la más común y diría que la más básica, es la archiconocida Ley de la Oferta y la Demanda. Expresada en términos muy simples, se reduce a la tensión entre oferta y demanda para la determinación de los precios: cuando la oferta es superior a la demanda, los precios bajan; cuando la demanda es mayor que la oferta, los precios suben. Y allí no hay nada que ningún gobierno pueda hacer. Cuando un grupo de nefelibatas insiste en torcer esa ley, solo logran crear miseria, desabastecimiento y empobrecimiento general de la población. Es lo que han intentado aquí con las terroríficas consecuencias que todos conocemos, de las cuales, tal vez la más impresionante, son esas imágenes de gente hurgando en la basura para buscar algo que comer.

Y eso sí es una auténtica y comprobable traición a la patria. Porque no se puede calificar de otra manera a un despreciable grupo de ignorantes que tomaron a un país con recursos suficientes como para codearse con las grandes naciones, y arruinarlo a un punto tal que resulta aterrador. Nos han llevado a todos a un régimen de mera supervivencia. Ríase usted de la crisis ecuatoriana de 1999-2000. La nuestra es 50 o 100 veces peor. Pero los ingresos petroleros han servido para disfrazar y maquillar un tanto el problema, disimulando sus trágicas consecuencias. Claro, siempre hay un pequeño grupo de enchufados que continúan dilapidando dólares como si no hubiera mañana. Y de paso, han endeudado a la Nación, de manera ilegal (porque lo hicieron sin la aprobación del Congreso, como manda la Ley) y han vendido lo que no les pertenecía. Y encima tienen el tupé de amenazar a los dirigentes opositores con juicios militares.

De manera que nuestro problema no son las elecciones regionales ni las apetencias de unos cuantos trasnochados, ni las amenazas de Trump, ni las fantasías con militares atrevidos y nacionalistas. Necesitamos más acciones y menos palabras. Hay que hacer planes sensatos para dolarizar la economía, no solo en los precios que ya están dolarizados en la práctica, sino en los ingresos, antes de que el cuerpo reviente. ¿Cuánto más habrá que aguantar? Calculo y espero que menos que antes (ya van 18 años de desatinos) y más de lo que queremos y soñamos.