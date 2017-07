Lo que se puede hacer hoy

05:25 AM Estamos sumergidos en un auténtico mondongo de situaciones heroicas entremezcladas con chabacanería, chismes, alarmas, noticias falsas y verídicas

Henry M.Cabello

Desde Puerto La Cruz.- Vivimos, forzados, un día a la vez. La dinámica y la rapidez de los acontecimientos nos obliga a tomar las cosas como vengan, como se vayan presentando. Un poco a lo Eudomar Santos, el personaje aquel de “Por estas calles“, interpretado magistralmente por Franklin Virgüez: “Como vaya viniendo, vamos viendo...” No queda de otra.

Estamos sumergidos en un auténtico mondongo de situaciones heroicas entremezcladas con chabacanería, chismes, alarmas, noticias falsas y verídicas, todo sazonado con trancas, escasez de todo, angustias, enfermedades sin medicinas y mucho gas, explosiones y perdigones. No resulta muy fácil vivir así. Ciertamente es un escenario que produce enormes dosis de angustia, incertidumbre y temores.

Como puede usted comprender, al momento de escribir estas líneas, el miércoles 19, es absolutamente imposible predecir lo que sucederá con la huelga convocada para este jueves 20, o el nombramiento de los magistrados del TSJ previsto para el viernes.

De modo que cuando esto salga publicado, ya serán estos los temas que estarán en el tapete informativo ocupando los primeros lugares...salvo que surjan previsibles imprevistos (perdone usted el oxímoron) a los que ya estamos acostumbrándonos sin darnos cuenta.

En cualquier caso y sea lo que sea lo que haya sucedido entre este momento y aquel cuando usted lea el artículo, hay algunas cosas que no admitirán vaivenes ni cambios.

Una de ellas, y en mi opinión la más importante de todas, es que si el país llega al 30 de julio y el gobierno instala la prostituyente, se abrirá la caja de Pandora y saldrán todos los demonios del Apocalipsis juntos a intentar destruir lo poco que aún nos queda de país.

Por esa razón me parecen un tanto tímidas y hasta ridículas esas advertencias y amenazas de los parlamentos y gobiernos de USA y de otros países, en el sentido de que “si se instala la Constituyente tomaremos enérgicas medidas.”

Eso me recuerda al inefable canciller británico Chamberlain, y de los otros cancilleres de Europa, cuando entre 1938 y 1939, hacían esfuerzos por evitar una guerra con el fanático desquiciado Hitler.

El nazi se burlaba descaradamente de ellos y usaba una táctica combinada de “apego a la legalidad” y amenazas militares, para salirse con la suya. Cuando decidieron intervenir ya era demasiado tarde y se desató las segunda Guerra Mundial con 60 millones de muertos.

Señores: no se necesitan más pruebas. Hay cien cadáveres de jóvenes luchadores, lo que me parece sobradamente suficiente. ¿O será que necesitan millones para intervenir?

Mis admirados y respetados Moisés Njaim y Ricardo Haussman, han considerado que un embargo petrolero de USA causaría un severo daño a la maltratada economía venezolana y el pueblo pagaría la cuenta. No comparto su tesis.

El dinero proveniente de las ventas de crudo a los gringos no le llega al pueblo sino únicamente en la forma de chantajes, bombas y perdigones. Mejor que no llegue.

Provocar una crisis financiera al gobierno, hoy por hoy, sería un acto de lealtad y verdadero compromiso con los venezolanos. Los gorilas de la dictadura no aguantarían dos meses una sequía de divisas.

Y creo que me quedo corto. Porque tan pronto comprendan que no habrá dinero, las ratas uniformadas que insisten en mantener la dictadura, abandonarán el barco con velocidad inaudita.

Y el gobierno que venga, con ese pacto de gobernabilidad que se firmó esta semana en la AN, no tendrá ningún problema en obtener ayudas inmediatas para socorrer a nuestra angustiada población. Por eso insisto en que no se debe dejar para mañana lo que se puede hacer hoy.